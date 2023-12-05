У них і так достатньо грошей: Річард Бренсон більше не інвестуватиме у Virgin Galactic

Бізнесмен Річард Бренсон з Британії більше не інвестуватиме кошти у компанію з космічного туризму Virgin Galactic. Таке рішення він пояснив тим, що компанія й так має достатньо грошей.

Річард Бренсон не інвестуватиме гроші

Бренсон заявив, що його інвестиційна компанія Virgin Group була у поганому стані після пандемії. Проте після його заяви про припинення інвестицій, акції компанії впали на 16%.

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Водночас компанія Virgin Galactic має 1 мільярд доларів, або близько того. Я вважаю, що фірма повинна мати достатньо коштів, щоб виконувати свою роботу самостійно,

– сказав він.

Фінансова декларація Virgin Galactic показала, що на рахунку у компанії є 1,1 мільярда доларів готівкою та цінними паперами. Цього достатньо аби утримати компанію на плаву.

Також компанія розробляє нову лінійку ракетних літаків Delta для мандрівок у космос. Її випуск очікують у 2026 році.

Virgin Galactic була заснована у 2004 році. З того часу вона встигла продати близько 800 квитків на місця на майбутніх комерційних рейсах. З них 600 продано у період 2005 – 2014 років за суму до 250 тисяч доларів та ще 200 за 450 000 доларів кожен.

Нині у компанії є певні проблеми – 7 листопада вона звільнила десь 185 працівників (18% від загальної кількості).