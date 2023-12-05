Ричард Брэнсон не будет инвестировать деньги

Бренсон заявил, что его инвестиционная компания Virgin Group была в плохом состоянии после пандемии. Однако после его заявления о прекращении инвестиций акции компании упали на 16%.

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В то же время компания Virgin Galactic имеет 1 миллиард долларов или около того. Я считаю, что фирма должна иметь достаточно средств, чтобы выполнять свою работу самостоятельно,

– сказал он.

Финансовая декларация Virgin Galactic показала, что на счету у компании есть 1,1 миллиарда долларов наличными и ценными бумагами. Этого достаточно, чтобы удержать компанию на плаву.

Также компания разрабатывает новую линейку ракетных самолетов Delta для путешествий в космос. Ее выпуск ожидают в 2026 году.

Обратите внимание! Virgin Galactic была основана в 2004 году. С этого времени она успела продать около 800 билетов на места на будущих коммерческих рейсах. Из них 600 продано в период 2005-2014 годов за сумму до 250 тысяч долларов и еще 200 за 450 000 долларов каждый.

Сейчас у компании есть определенные проблемы – 7 ноября она уволила около 185 работников (18% от общего количества).