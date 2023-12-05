Крах найбільшого китайського забудовника

Компанія Evergrande Group сподівається втриматися за соломинку та відтягнути процес ліквідації. Гігант попросив суд відкласти засідання щодо процесу ліквідації на 29 січня 2024 року.

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Суд пішов назустріч компанії, яка пообіцяла до того чого представити детальний план реструктуризації боргу. Наразі борги Evergrande Group складають 300 мільярдів доларів – це найбільша заборгованість у світі.

Адвокати кредиторів виступили проти такого кроку, проте суд став на сторону компанії. Експерти та аналітики не вірять в успіх Evergrande, адже гігант для запобігання ліквідації повинен запропонувати умови, які будуть прийнятні для всіх кредиторів, а це практично нереально.

Швидше за все, Evergrande таки ліквідують на наступному слуханні,

– вважає Ніл Макдональд, юридичний радник кредиторів з Kirkland & Ellis.

Банкіри пояснюють, що сама ліквідація не принесе користі кредиторам, яким буде важко отримати свої кошти з продажу активів компанії, які не перекриють суму боргів. Відтак, теоретично в Evergrande є шанси напрацювати план з реструктуризації на наступні 5 років.

Зокрема, гігант вже пропонує кредиторам частину акцій China Evergrande Group, Evergrande Property Services Group та Evergrande New Energy Vehicle Group. Окрім того, йдеться про сертифікати на отримання доходу від тих активів, які вже виставлені на продаж.