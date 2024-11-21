Вакансій стане більше, а зарплати зростуть: як зміниться ринок праці у 2025 році

У 2024 році чимало компаній в Україні зазнало змін через фактори мобілізації, еміграції, дефіциту працівників тощо. У 2025 році роботодавці готуються впровадити у своїх компаніях низку змін.

Що планують робити компанії у 2025 році

У 2025 році компанії прагнуть впроваджувати низку змін, про що це пише 24 канал із посиланням на результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

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Серед них планується:

збільшення кількості працівників — 46%;

підвищення заробітної плати – 88%;

збільшення бюджетів на навчання та розвиток – 33%;

вихід на нові ринки та пошук нових партнерів — 24%;

збільшення рівня заробітної плати на 10-15% — 24%.

До того ж 46% компаній у 2025 році планують розширення штату, 7% компаній планують скорочення чисельності штату і 47% не планують змін у чисельності працівників.

Важливо! Слід додати, що 36% компаній планують підвищення рівня заробітної плати, але ще не визначились з розміром підвищення. 16% компаній планують підвищення зарплати на 5-10%, 24% – на 10-15%, 11% – на 15-20% і лише 1% компаній планують підвищення заробітної плати більше ніж на 20%.

У 2024 році 18% компаній здійснили підвищення заробітної плати на менше ніж 10%, 43% компаній підвищили зарплату на 10-15%, 21% – на 15-20%, а 5% компаній – на більше ніж 20%.

Що відбувалося з ринком праці у 2024 році

Результати опитування 216 фахівців зі сфери управління персоналом в різних галузях показали, що 88% респондентів відкрили нові вакансії у 2024 році.

Крім того, у поточному році:

87% осіб підвищили зарплату працівникам;

71% людей опитаних відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

56% українців інвестували у розвиток персоналу.

Водночас на питання, чи відкривалися нові вакансії у компаніях, 93% опитаних відповіли стверджувально. З них 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів та колишніх працівників. Проте 7% компаній взагалі не відкривали нових вакансій.

Які основні проблеми на ринку праці в Україні

Результати опитування стверджують, що основними тенденціями на ринку праці у 2024 році є:

дефіцит робочої сили;

вищий рівень очікувань заробітної плати кандидатів, ніж пропозиції бізнесу;

мобілізація;

відтік персоналу за кордон.

Так 71% опитуваних відчувають значний дефіцит кадрів. А це на 3% нижче, порівняно з результатами попередньої хвилі. Крім того, 25% відчувають частковий дефіцит. І тільки 4% компаній не відчувають дефіциту кадрів.

Які ще зміни відбувалися у 2024 році

У поточному році компанії фокусувалися на комплексній підтримці своїх працівників.

Цікаво! Найпоширенішим способом підтримки були виплати заробітної плати в повному обсязі (98%) та премій (84%).

Крім того, більш ніж половина респондентів (56%) зазначила, що їхні компанії інвестували у розвиток персоналу, 46% компаній та установ надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла.