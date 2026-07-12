Найзатребуваніші професії в Україні: де та кому платять найбільше

Український ринок праці продовжує відчувати гострий дефіцит кадрів, через що роботодавці активно відкривають вакансії у багатьох сферах. Найбільший попит мають масові професії у торгівлі, логістиці, сфері послуг та виробництві.

Які професії найбільш затребувані в Україні

За даними Work.ua, найбільший попит на українському ринку праці зараз мають професії, які забезпечують безперебійну роботу торгівлі, логістики, виробництва, сервісу та адміністративної сфери.

Перше місце за кількістю вакансій посідає продавець-консультант. Середня зарплата для таких фахівців становить 23 500 гривень, а чотири з п'яти роботодавців готові брати кандидатів без досвіду роботи.

На другому місці перебуває менеджер із продажу, якому пропонують у середньому 37 500 гривень на місяць. Аналогічний рівень доходу можуть отримувати й водії, попит на яких залишається стабільно високим через потреби логістики, виробництва та Сил оборони.

Також до десятки найпопулярніших професій увійшли комірники (28 800 гривень), кухарі (32 000 гривень), касири (22 800 гривень), бухгалтери (30 000 гривень), вантажники (27 500 гривень), менеджери з роботи з клієнтами (33 900 гривень) та адміністратори (25 000 гривень).

Аналітики зазначають, що більшість таких вакансій не потребують багаторічного досвіду чи вузької спеціалізації. Саме тому вони залишаються найбільш доступними для пошукачів роботи.

Чому бізнесу дедалі складніше знайти працівників

Українські роботодавці продовжують відчувати серйозний кадровий дефіцит. Майже 70% підприємств називають нестачу персоналу однією з головних проблем для ведення бізнесу.

Окрім професій із найбільшою кількістю вакансій, компанії активно шукають швачок, трактористів, учителів, водіїв та інших спеціалістів. Для часткового вирішення кадрової проблеми дедалі частіше обговорюється можливість залучення іноземних працівників.

Важливо! Експерти зазначають, що високий попит на масові професії зберігатиметься й надалі. Дефіцит кадрів, конкуренція між роботодавцями та поступове зростання зарплат можуть стати головними тенденціями українського ринку праці у найближчі роки.

Тим часом на українському ринку праці зберігається помітний дисбаланс між кількістю людей, які шукають роботу, та попитом з боку роботодавців. Кандидатів стає дедалі більше, тоді як компанії значно стриманіше відкривають нові вакансії.