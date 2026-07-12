Какие профессии наиболее востребованы в Украине

По данным Work.ua, наибольшим спросом на украинском рынке труда сейчас пользуются профессии, обеспечивающие бесперебойную работу торговли, логистики, производства, сферы услуг и административной сферы.

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Первое место по количеству вакансий занимает продавец-консультант. Средняя зарплата для таких специалистов составляет 23 500 гривен, а четыре из пяти работодателей готовы принимать кандидатов без опыта работы.

На втором месте находится менеджер по продажам, которому предлагают в среднем 37 500 гривен в месяц. Аналогичный уровень дохода могут получать и водители, спрос на которых остается стабильно высоким из-за потребностей логистики, производства и Сил обороны.

Также в десятку самых популярных профессий вошли кладовщики (28 800 гривен), повара (32 000 гривен), кассиры (22 800 гривен), бухгалтеры (30 000 гривен), грузчики (27 500 гривен), менеджеры по работе с клиентами (33 900 гривен) и администраторы (25 000 гривен).

Аналитики отмечают, что большинство таких вакансий не требуют многолетнего опыта или узкой специализации. Именно поэтому они остаются наиболее доступными для соискателей.

Почему бизнесу становится все сложнее находить сотрудников

Украинские работодатели продолжают испытывать серьезный кадровый дефицит. Почти 70% предприятий называют нехватку персонала одной из главных проблем для ведения бизнеса.

Помимо профессий с наибольшим количеством вакансий, компании активно ищут швей, трактористов, учителей, водителей и других специалистов. Для частичного решения кадровой проблемы все чаще обсуждается возможность привлечения иностранных работников.

Важно! Эксперты отмечают, что высокий спрос на массовые профессии сохранится и в дальнейшем. Дефицит кадров, конкуренция между работодателями и постепенный рост зарплат могут стать главными тенденциями украинского рынка труда в ближайшие годы.

Между тем на украинском рынке труда сохраняется заметный дисбаланс между количеством людей, ищущих работу, и спросом со стороны работодателей. Кандидатов становится все больше, тогда как компании гораздо сдержаннее открывают новые вакансии.