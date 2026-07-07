Почему предложения о работе превышают количество вакансий
В июне предложение рабочей силы продолжило расти. Об этом говорится в обзоре Национального банка Украины за май-июнь.
Смотрите также Несмотря на "нашествие" ИИ: какие 20 профессий не заменит искусственный интеллект
По данным Work.ua, количество опубликованных резюме выросло на 28%, тогда как количество вакансий от работодателей увеличилось лишь на 4%.
В НБУ отмечают, что меньшее количество новых резюме во втором квартале по сравнению с первым объясняется сезонными факторами, однако общая тенденция к увеличению количества кандидатов сохраняется.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Наибольший рост численности персонала зафиксирован в следующих сферах:
- обрабатывающая промышленность – на 6,7%, прежде всего благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса;
- ИТ-сектор – на 26%;
- строительство – на 9,5%;
- транспортная отрасль – на 3%.
В то же время в ряде сфер численность штатных работников сократилась:
- Сельское хозяйство – на 27,9%;
- сфера искусства и развлечений – на 3,5%;
- Финансовый сектор – на 2,1%.
Что происходит с зарплатами
Несмотря на более сдержанные планы работодателей по найму, уровень заработных плат продолжает расти. По данным Государственной службы статистики, в мае 2026 года средняя зарплата в Украине составляла почти 31 тысячу гривен.
В НБУ объясняют такую динамику прежде всего острым дефицитом кадров, который вынуждает работодателей повышать оплату труда, а также постепенным замедлением инфляции.
Кроме того, на темпы роста зарплат влияют и увеличенные бюджетные расходы. Именно они поддерживают повышение доходов работников сферы образования, здравоохранения и других отраслей, финансируемых из государственного бюджета.
К слову, минимальная зарплата в Украине выросла в 2026 году. На сегодняшний день она составляет 8 647 гривен. Почасовая оплата же составляет 52 гривны в час. С учетом всех налогов человек будет получать 6 658 гривен.
В свою очередь, средняя зарплата в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен, что на 7,2% больше по сравнению с февралем. Согласно информации, самые высокие зарплаты зарегистрированы в Киеве и Киевской области – 49 381 гривна и 29 997 гривен соответственно. В то же время регионы с самым низким уровнем оплаты труда – 21 375 гривен в Кировоградской области и 21 453 гривен в Черновицкой области.
В частности, самая высокая оплата труда по видам экономической деятельности – в сфере информации и телекоммуникаций. Сумма составляет 85 673 гривны. А самая низкая – в сфере образования. Здесь размер зарплаты указан – 19 394 гривны.