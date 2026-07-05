Каких специалистов не сможет заменить ИИ
Использование искусственного интеллекта становится частью многих сфер жизни, поэтому люди могут опасаться вытеснения из своих профессий из-за автоматизации. Черкасский областной центр занятости привел два десятка специалистов, которые будут востребованы на рынке труда, несмотря на риски повсеместного внедрения ИИ.
Смотрите также: Электроэнергия для бизнеса подорожает с 1 июля: повлияет ли это на цены в Украине
Среди профессий, в которых искусственный интеллект в ближайшее время не сможет заменить человека, называют:
- строитель, сантехник, электрик, пожарный;
- хирург, ветеринар, физиотерапевт;
- полицейский, архитектор, фармацевт;
- медицинская сестра, стоматолог, психолог, фельдшер;
- парикмахер, личный тренер, воспитатель;
- социальный работник, композитор, писатель.
Как отмечают в Центре занятости, эти виды деятельности объединяет то, что они связаны с творчеством, взаимодействием между людьми и эмпатией. В то же время они требуют физического присутствия и труда.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Какие еще профессии находятся вне зоны риска замены ИИ
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение о трех направлениях, где еще долгое время людей не заменит ИИ. Речь идет о следующих профессиях:
- программисты и разработчики, без которых невозможно создание сложных систем и исправление ошибок;
- биологи, которые выдвигают гипотезы, проводят исследования и делают открытия;
- энергетики и инженеры отрасли, без опыта и быстрых решений которых не обойтись, в частности в критических ситуациях.
Для них искусственный интеллект останется инструментом.
Напомним, что ООН предупредила о риске глобального неравенства из-за использования ИИ. Стремительное распространение технологии может усугубить глобальное экономическое и технологическое неравенство, если страны не получат равных возможностей для ее развития.