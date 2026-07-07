Чому резюме більше, ніж вакансій

У червні пропозиція робочої сили продовжила збільшуватися. Про це відомо з огляду Національного банку України за травень-червень.

Дивіться також Попри "навалу" ШІ: які 20 професій не замінить штучний інтелект

За даними Work.ua, кількість опублікованих резюме зросла на 28%, тоді як кількість вакансій від роботодавців збільшилася лише на 4%.

У НБУ зазначають, що менша кількість нових резюме у другому кварталі порівняно з першим пояснюється сезонними чинниками, однак загальна тенденція до збільшення кількості кандидатів зберігається.

Найбільше збільшення чисельності персоналу зафіксували у таких сферах:

обробна промисловість – на 6,7%, насамперед завдяки розвитку оборонно-промислового комплексу;

ІТ-сектор – на 26%;

будівництво – на 9,5%;

транспортна галузь – на 3%.

Водночас у низці сфер чисельність штатних працівників зменшилася:

Сільське господарство – на 27,9%; Сфера мистецтва та розваг – на 3,5%; Фінансовий сектор – на 2,1%.

Що відбувається із зарплатами

Попри стриманіші плани роботодавців щодо найму, рівень заробітних плат продовжує зростати. За інформацією Державної служби статистики, у травні 2026 року середня зарплата в Україні становила майже 31 тисячу гривень.

У НБУ пояснюють таку динаміку насамперед гострим дефіцитом кадрів, який змушує роботодавців підвищувати оплату праці, а також поступовим уповільненням інфляції.

Додатково на темпи зростання зарплат впливають і збільшені бюджетні видатки. Саме вони підтримують підвищення доходів працівників освіти, охорони здоров'я та інших сфер, що фінансуються з державного бюджету.

До слова, мінімальна зарплата в Україні зросла у 2026 році. Станом на сьогодні вона становить 8 647 гривень. Погодинна оплата ж становить 52 гривні на годину. З урахуванням всім податків, людина отримуватиме 6 658 гривень.

Натомість середня зарплата в Україні у березні 2026 року склала 30 356 гривень, що на 7,2% більше порівняно з лютим. Згідно з інформацією, найвищі зарплати зареєстровані у Києві та області – 49 381 гривні та 29 997 гривень відповідно. Водночас регіони з найнижчим рівнем оплати праці – 21 375 гривні, Кіровоградська область та 21 453 гривні, Чернівецька область.

Зокрема найвища оплата праці за видами економічної діяльності – це інформація та телекомунікації. Сума становить 85 673 гривень. А найнижча – це освіта. Тут розмір зарплати вказаний – 19 394 гривень.