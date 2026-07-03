Чи зміниться мінімальна зарплата в Україні

Погодинна оплата ж становить 52 гривні на годину, про що йдеться на сайті Мінфіну.

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З урахуванням всім податків, людина отримуватиме 6 658 гривень:

податок на доходи фізичних осіб: 8 647 гривень помножити на 18% = 1556,46 гривні;

військовий збір: 8 647 гривень помножити 5% = 432,35 гривні.

"Мінімалка", зокрема, змінила й деякі виплати в Україні. Наприклад, допомога по тимчасовій непрацездатності тепер становить 284,07 гривень, а допомога по вагітності та пологах – 568,13 гривні.

Також зазнала змін сума максимального нарахування єдиного соціального внеску. Тому ще з 1 січня поточного року він становить 1 729, 40 гривень.

Водночас розмір мінімальної зарплати наразі залишиться на рівні 8 647 гривень. Змінювати її найближчим часом не планують. Але вона має зрости протягом наступних років.

Що ще слід знати про мінімальну зарплату

Нагадаємо, що у червні уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027 – 2029 роки. Згідно з інформацією, мінімальна заробітна плата у наступному році зростатиме випереджальними темпами щодо інфляції.

Мінімальну зарплату планують підвищити до 9 546 гривень із 1 січня 2027 року. Це один з соціальних показників, які затвердив Кабінет Міністрів.