Після війни Україна потребуватиме різних спеціалістів. Адже необхідно буде активно відроджувати економіку країни.

Як зміниться український ринок праці після війни?

Окрім вагомих змін в Україні після війни, на ситуацію вплине і трансформація світового ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСЗ.

Юлія Жовтяк Директорка Державної служби зайнятості Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. За прогнозами, найбільш потрібними стануть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфер.

Жовтяк вказала, що найбільше на ситуацію на ринку праці вплинуть:

цифровізація;

подорожчання житла;

кліматичні зміни і адаптація до них;

геополітична нестабільність.

Ці тенденції вказують, що найбільше вакансій з'явиться у:

ІТ

Йдеться, зокрема, про пошук спеціалістів з фінансового інжинірингу, експертів машинного навчання та DataOps розробників. Також, імовірно, буде висока потреба у аналітиках віртуальної реальності.

Соціальній сфері

До таких професій належать викладачі, лікарі, реабілітологи, тренери особистісного зросту, соцпрацівники та навіть коучі. Тобто, актуальними будуть спеціалісти, які працюють з людьми.

Агросфері

Попит буде на різних спеціалістів у цій галузі. Зокрема, водіїв, будівельників та працівників харчової промисловості.