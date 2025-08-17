Не тільки ІТ: які спеціалісти будуть потрібні найбільше Україні після війни
- Після війни Україна потребуватиме спеціалістів у сферах ІТ, соціальній та агро.
- Соціальна сфера потребуватиме викладачів, лікарів, реабілітологів, тренерів та соціальних працівників.
Після війни Україна потребуватиме різних спеціалістів. Адже необхідно буде активно відроджувати економіку країни.
Як зміниться український ринок праці після війни?
Окрім вагомих змін в Україні після війни, на ситуацію вплине і трансформація світового ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСЗ.
Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. За прогнозами, найбільш потрібними стануть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфер.
Жовтяк вказала, що найбільше на ситуацію на ринку праці вплинуть:
- цифровізація;
- подорожчання житла;
- кліматичні зміни і адаптація до них;
- геополітична нестабільність.
Ці тенденції вказують, що найбільше вакансій з'явиться у:
- ІТ
Йдеться, зокрема, про пошук спеціалістів з фінансового інжинірингу, експертів машинного навчання та DataOps розробників. Також, імовірно, буде висока потреба у аналітиках віртуальної реальності.
- Соціальній сфері
До таких професій належать викладачі, лікарі, реабілітологи, тренери особистісного зросту, соцпрацівники та навіть коучі. Тобто, актуальними будуть спеціалісти, які працюють з людьми.
- Агросфері
Попит буде на різних спеціалістів у цій галузі. Зокрема, водіїв, будівельників та працівників харчової промисловості.