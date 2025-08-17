После войны Украине потребуются различные специалисты. Ведь необходимо будет активно возрождать экономику страны.

Как изменится украинский рынок труда после войны?

Кроме весомых изменений в Украине после войны, на ситуацию повлияет и трансформация мирового рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЗ.

Читайте также Не только монетизация: за что TikTok платит деньги

Юлия Жовтяк Директор Государственной службы занятости Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике. По прогнозам, наиболее востребованными станут технологические специальности и профессии в социальной сфер.

Жовтяк указала, что больше всего на ситуацию на рынке труда повлияют:

цифровизация;

подорожание жилья;

климатические изменения и адаптация к ним;

геополитическая нестабильность.

Эти тенденции указывают, что больше всего вакансий появится в:

ІТ

Речь идет, в частности, о поиске специалистов по финансовому инжинирингу, экспертов машинного обучения и DataOps разработчиков. Также, вероятно, будет высокая потребность в аналитиках виртуальной реальности.

Социальной сфере

К таким профессиям относятся преподаватели, врачи, реабилитологи, тренеры личностного роста, соцработники и даже коучи. То есть, актуальными будут специалисты, которые работают с людьми.

Агросфере

Спрос будет на различных специалистов в этой области. В частности, водителей, строителей и работников пищевой промышленности.