17 августа, 16:56
2

Не только ІТ: какие специалисты будут нужны больше всего Украине после войны

Анастасия Зорик
Основні тези
  • После войны Украина будет нуждаться в специалистах в сферах ИТ, социальной и агро.
  • Социальная сфера будет нуждаться в преподавателях, врачах, реабилитологах, тренерах и социальных работниках.

После войны Украине потребуются различные специалисты. Ведь необходимо будет активно возрождать экономику страны.

Как изменится украинский рынок труда после войны?

Кроме весомых изменений в Украине после войны, на ситуацию повлияет и трансформация мирового рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЗ.

Юлия Жовтяк

Директор Государственной службы занятости

Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике. По прогнозам, наиболее востребованными станут технологические специальности и профессии в социальной сфер.

Жовтяк указала, что больше всего на ситуацию на рынке труда повлияют:

  • цифровизация;
  • подорожание жилья;
  • климатические изменения и адаптация к ним;
  • геополитическая нестабильность.

Эти тенденции указывают, что больше всего вакансий появится в:

  • ІТ

Речь идет, в частности, о поиске специалистов по финансовому инжинирингу, экспертов машинного обучения и DataOps разработчиков. Также, вероятно, будет высокая потребность в аналитиках виртуальной реальности.

  • Социальной сфере

К таким профессиям относятся преподаватели, врачи, реабилитологи, тренеры личностного роста, соцработники и даже коучи. То есть, актуальными будут специалисты, которые работают с людьми.

  • Агросфере

Спрос будет на различных специалистов в этой области. В частности, водителей, строителей и работников пищевой промышленности.