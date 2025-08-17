Не только ІТ: какие специалисты будут нужны больше всего Украине после войны
- После войны Украина будет нуждаться в специалистах в сферах ИТ, социальной и агро.
- Социальная сфера будет нуждаться в преподавателях, врачах, реабилитологах, тренерах и социальных работниках.
После войны Украине потребуются различные специалисты. Ведь необходимо будет активно возрождать экономику страны.
Как изменится украинский рынок труда после войны?
Кроме весомых изменений в Украине после войны, на ситуацию повлияет и трансформация мирового рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЗ.
Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике. По прогнозам, наиболее востребованными станут технологические специальности и профессии в социальной сфер.
Жовтяк указала, что больше всего на ситуацию на рынке труда повлияют:
- цифровизация;
- подорожание жилья;
- климатические изменения и адаптация к ним;
- геополитическая нестабильность.
Эти тенденции указывают, что больше всего вакансий появится в:
- ІТ
Речь идет, в частности, о поиске специалистов по финансовому инжинирингу, экспертов машинного обучения и DataOps разработчиков. Также, вероятно, будет высокая потребность в аналитиках виртуальной реальности.
- Социальной сфере
К таким профессиям относятся преподаватели, врачи, реабилитологи, тренеры личностного роста, соцработники и даже коучи. То есть, актуальными будут специалисты, которые работают с людьми.
- Агросфере
Спрос будет на различных специалистов в этой области. В частности, водителей, строителей и работников пищевой промышленности.