Франція приєдналась до Польщі з вимогою обмеження імпорту української сільгосппродукції

Франція висловила бажання приєднатися до Польщі з вимогою додаткових обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції. Це може вплинути на безмитний режим для України.

Про що повідомив Макрон

Французький уряд вирішив підтримати додаткові обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Це загрожує поверненням митного контролю між ринком ЄС та Україною.

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Позиція Франції була висловлена під час спілкування французького президента Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Зустріч відбулася у цю п'ятницю під час саміту Веймарського трикутника в Берліні.

Водночас обидві країни висловили підтримку Україні у російсько-українській війні. Щобільше, лідери закликали світову спільноту підтримати українців і сприяти їхній перемозі.

Що відомо про договір

Між Францією та Польщею навіть укладено договір про підтримку. Це важливий аргумент у дискусії між лідерами країн ЄС та Європарламентом відносно торговельних відносин з Україною.

Це величезне скорочення для країни, якій потрібна вся можлива допомога. Країни-члени, які найбільш демонстративно підтримують Україну, також завдають їй найбільшої шкоди,

– наголошує один із дипломатів.

За попередніми оцінками, українській стороні таке рішення обійдеться удоходів від торгівлі.