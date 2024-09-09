Верховна Рада змушена піднімати податки в Україні

Законопроєкт щодо підвищення податків в Україні досі на обговоренні. В ньому йдеться про збільшення військового збору для того, щоб була можливість продовжувати оборону України.

Як можуть підвищити податки в Україні

За словами віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, відповідні законопроєкти щодо підвищення податків дискутуються.

До теми Увесь тягар ляже на бізнес: чому ідея про підвищення податків може бути ризикованою

Ми змушені піднімати податки, ці законопроєкти дискутуються. Один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидко прийняти, знайти консенсус у залі,

– додає Корнієнко.

Зверніть увагу! У даному законопроєкті сперечаються щодо військового збору для ФОПів ІІІ групи.

Як пояснює віцеспікер, III група ФОП буде фактично платити не 800, а 900 з обороту. Тобто це підняття фактично на одну п'яту їх податку.

Але з іншого боку ми розуміємо, що ФОПи ніколи не платили військовий збір, тут теж треба справедливість якусь наводити. ПДФО так само вони не платять,

– зауважує пан Олександр.