Верховна Рада змушена піднімати податки в Україні
Джерело:РБК-Україна
Законопроєкт щодо підвищення податків в Україні досі на обговоренні. В ньому йдеться про збільшення військового збору для того, щоб була можливість продовжувати оборону України.
Як можуть підвищити податки в Україні
За словами віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, відповідні законопроєкти щодо підвищення податків дискутуються.
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Ми змушені піднімати податки, ці законопроєкти дискутуються. Один з них не прийняли, він пішов на повторне перше читання, але я думаю, що повернення в нього норм про оподаткування прибутків банків дозволить більш швидко прийняти, знайти консенсус у залі,
– додає Корнієнко.
Зверніть увагу! У даному законопроєкті сперечаються щодо військового збору для ФОПів ІІІ групи.
Як пояснює віцеспікер, III група ФОП буде фактично платити не 800, а 900 з обороту. Тобто це підняття фактично на одну п'яту їх податку.
Але з іншого боку ми розуміємо, що ФОПи ніколи не платили військовий збір, тут теж треба справедливість якусь наводити. ПДФО так само вони не платять,
– зауважує пан Олександр.
- Основним збільшенням податків стане зміна військового збору з доходів громадян – з 1,5% до 5%. Як розрахували в Мінфіні, це додатково дасть бюджету 27,3 мільярда гривень, а у 2025 році – 107,7 мільярда гривень.
- Передбачено також встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи – як ФОПів, так і юридичних осіб.