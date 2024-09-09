Как могут повысить налоги в Украине

По словам вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко, соответствующие законопроекты по повышению налогов дискутируются.

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Мы вынуждены поднимать налоги, эти законопроекты дискутируются. Один из них не приняли, он пошел на повторное первое чтение, но я думаю, что возвращение в него норм о налогообложении прибыли банков позволит более быстро принять, найти консенсус в зале,

– добавляет Корниенко.

Обратите внимание! В данном законопроекте спорят о военном сборе для ФЛП III группы.

Как объясняет вице-спикер, III группа ФЛП будет фактически платить не 800, а 900 с оборота. То есть это поднятие фактически на одну пятую их налога.

Но с другой стороны мы понимаем, что ФОПы никогда не платили военный сбор, тут тоже надо справедливость какую-то наводить. НДФЛ так же они не платят,

– отмечает господин Александр.