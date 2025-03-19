Без роботи залишався кожен сьомий українець – аналіз ринку праці

За підсумками 2024 року середній рівень безробіття в Україні знизився до 14,3%. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 17,4%, а у 2022 році – 18,5%.

Динаміка рівня безробіття

За підсумками 2024 року середній рівень безробіття в Україні знизився до 14,3%. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив 17,4%, а у 2022 році – 18,5%. Про це йдеться у трекері економіки від Центру економічної стратегії, інформує 24 Канал.

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Попри позитивну динаміку, безробіття залишається високим, що свідчить про наявність структурних дисбалансів на ринку праці. Компанії активно шукають працівників, однак дефіцит кадрів залишається серйозною проблемою.

Зростання конкуренції між роботодавцями

Через нестачу робочої сили підприємства змушені конкурувати за кадри, що стимулює зростання реальних зарплат. У деяких сферах рівень оплати навіть перевищив довоєнні показники.

Щоб заповнити нестачу працівників, компанії почали активніше залучати жінок, студентів і людей старшого віку. Жінки все частіше освоюють професії, які раніше традиційно вважалися чоловічими – серед них водії вантажівок, зварювальники, слюсарі та водії громадського транспорту.

Цей процес підтримують як державні, так і міжнародні програми перекваліфікації та навчання, що дають змогу опанувати нові спеціальності.

Диспропорції ринку праці та майбутні виклики

Попри позитивні зміни, аналітики попереджають, що дефіцит кадрів залишатиметься проблемою і в наступні роки. Основні причини:

Мобілізація значної частини населення.

Виїзд українців за кордон у пошуках безпеки та роботи.

Потреба у тривалому перенавчанні для зміни професії.

Зауважте. За даними Work.ua, станом на початок 2025 року рівень активності пошукачів роботи є найвищим за останні 2 роки. Ринок праці відновився на 93% у порівнянні з довоєнним періодом, але структурні проблеми зайнятості залишаються актуальними.