Динамика уровня безработицы

По итогам 2024 года средний уровень безработицы в Украине снизился до 14,3%. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 17,4%, а в 2022 году – 18,5%. Об этом говорится в трекере экономики от Центра экономической стратегии, информирует 24 Канал.

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Несмотря на положительную динамику, безработицы остается высоким, что свидетельствует о наличии структурных дисбалансов на рынке труда. Компании активно ищут работников, однако дефицит кадров остается серьезной проблемой.

Рост конкуренции между работодателями

Из-за нехватки рабочей силы предприятия вынуждены конкурировать за кадры, что стимулирует рост реальных зарплат. В некоторых сферах уровень оплаты даже превысил довоенные показатели.

Чтобы восполнить нехватку работников, компании начали активнее привлекать женщин, студентов и людей старшего возраста. Женщины все чаще осваивают профессии, которые ранее традиционно считались мужскими – среди них водители грузовиков, сварщики, слесари и водители общественного транспорта.

Этот процесс поддерживают как государственные, так и международные программы переквалификации и обучения, позволяющие освоить новые специальности.

Диспропорции рынка труда и будущие вызовы

Несмотря на положительные изменения, аналитики предупреждают, что дефицит кадров будет оставаться проблемой и в последующие годы. Основные причины:

Мобилизация значительной части населения.

Выезд украинцев за границу в поисках безопасности и работы.

Потребность в длительном переобучении для смены профессии.

Заметьте. По данным Work.ua, по состоянию на начало 2025 года уровень активности соискателей работы является самым высоким за последние 2 года. Рынок труда восстановился на 93% по сравнению с довоенным периодом, но структурные проблемы занятости остаются актуальными.