З 18-ї спроби: "Рівненський радіозавод" отримав нового власника
- Фонд державного майна України продав 50% +1 акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" майже за 31 мільйон гривень через систему Prozorro.Продажі.
- Новий власник зобов'язаний погасити борги заводу протягом 6 місяців та зберегти колектив.
Фонд державного майна України продав 50% +1 акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" майже за 31 мільйон гривень після 17 невдалих аукціонів.
Деталі аукціону?
Про це повідомила пресслужба ФДМУ. Аукціон відбувся у системі Prozorro.Продажі за форматом "Голландський аукціон", інформує 24 Канал.
Переможцем стало ТОВ "УТ ЕВОЛЮШИН", яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій. Після повної оплати компанія отримає контрольний пакет акцій і стане основним акціонером заводу.
Умови продажу заводу?
Зазначається, що підприємство має значну кредиторську заборгованість – понад 55 мільйонів гривень, з яких більше 15 мільйонів гривень – заборгованість із зарплати та перед бюджетом. Новий власник зобов'язаний упродовж 6 місяців погасити борги та зберегти колектив.
У Фонді державного майна наголосили, що продаж акцій дає заводу шанс на нове життя та розвиток після тривалого простою.
Що цьому передувало?
У липні цього року Фонд державного майна виставив на продаж контрольний пакет ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод", оцінюючи їх у 121,56 мільйонів гривень. Аукціон відбувся 4 липня.
Раніше завод виготовляв радіоапаратуру для авіації, магнітоли та радіоприймачі, однак із 2013 року він не працює та перебуває у стані банкрутства.
Серед переваг активу – вигідне розташування всього за 4 кілометрів від міжнародної траси М-06 "Київ–Чоп", наявність 7 об'єктів нерухомого майна загальною площею 68 795 метри квадратних, підключення до всіх необхідних комунікацій та відсутність цільових обмежень на використання.
ФДМУ наголошував, що завод – перспективний об'єкт для інвесторів, а раніше в середині липня фонд повідомляв про 12 успішних аукціонів з приватизації, які принесли держбюджету понад 120 мільйонів гривень. Основну частину надходжень забезпечили три активи на півдні України.