Фонд державного майна України продав 50% +1 акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" майже за 31 мільйон гривень після 17 невдалих аукціонів.

Деталі аукціону?

Про це повідомила пресслужба ФДМУ. Аукціон відбувся у системі Prozorro.Продажі за форматом "Голландський аукціон", інформує 24 Канал.

Переможцем стало ТОВ "УТ ЕВОЛЮШИН", яке запропонувало найвищу ціну за пакет акцій. Після повної оплати компанія отримає контрольний пакет акцій і стане основним акціонером заводу.

Умови продажу заводу?

Зазначається, що підприємство має значну кредиторську заборгованість – понад 55 мільйонів гривень, з яких більше 15 мільйонів гривень – заборгованість із зарплати та перед бюджетом. Новий власник зобов'язаний упродовж 6 місяців погасити борги та зберегти колектив.

У Фонді державного майна наголосили, що продаж акцій дає заводу шанс на нове життя та розвиток після тривалого простою.

Що цьому передувало?