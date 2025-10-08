Фонд государственного имущества Украины продал 50% +1 акций ПАО "Ривненский радиотехнический завод" почти за 31 миллион гривен после 17 неудачных аукционов.

Детали аукциона?

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ. Аукцион состоялся в системе Prozorro.Продажи по формату "Голландский аукцион", информирует 24 Канал.

Победителем стало ООО "УТ ЭВОЛЮШИН", которое предложило самую высокую цену за пакет акций. После полной оплаты компания получит контрольный пакет акций и станет основным акционером завода.

Условия продажи завода?

Отмечается, что предприятие имеет значительную кредиторскую задолженность – более 55 миллионов гривен, из которых более 15 миллионов гривен – задолженность по зарплате и перед бюджетом. Новый владелец обязан в течение 6 месяцев погасить долги и сохранить коллектив.

В Фонде государственного имущества отметили, что продажа акций дает заводу шанс на новую жизнь и развитие после длительного простоя.

Что этому предшествовало?