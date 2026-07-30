Українці зможуть працювати без відкриття ФОП: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15449. Він передбачає, зокрема, запровадження поняття "домогосподарство".

Який законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді

Його члени зможуть надавати послуги або продавати товари без реєстрації ФОП, про що йдеться у картці законопроєкту.

Що взагалі означає поняття "домогосподарство"? Йдеться про об'єднання двох або більше фізичних осіб, які є резидентами України. Вони повинні мати однакову податкову адресу та вести спільне господарство,

Також важливі умови:

одночасно можна бути лише тільки членом одного домогосподарства; люди, які перебувають на повному державному утриманні, не можуть входити до його складу.

Працювати без реєстрації ФОП можливо за таких обставин:

річний дохід від діяльності домогосподарства не перевищує 834 мінімальні зарплати;

діяльність не підлягає ліцензуванню;

немає найманих працівників;

усі члени домогосподарства погодилися отримувати документи від податкової через Електронний кабінет.

Що буде з податками? Законопроєкт пропонує сплачувати ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. А доходи підлягатимуть сплаті військового збору відповідно до законодавства.

Також хочуть запровадити окрему податкову декларацію домогосподарства, яку подаватиме уповноважена особа.

Якщо закон схвалять, то він набуде чинності з 1 січня 2027 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, що в Україні продовжує зростатити кількість ФОПів. Лише на початку липня було зареєстровано 1,84 мільйона фізичних осіб-підприємців.

Що ще слід знати ФОПам

Вже з 1 січня українці працюватимуть з новими КВЕДами. Перехід відбудеться з 2027 року. А вже з 2028 використовуватимуться виключно нові КВЕДи.