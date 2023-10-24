Робота з дому поступається у трендах: все більше британців хочуть повернутися в офіси

Внаслідок пандемії COVID-19 більшість офісних працівників були змушені виконувати роботу з дому. Втім, пандемія минула, і переваги "домашнього офісу" почали втрачати свою привабливість.

Офіс починає перемагати дім

Як показало опитування Hays Plc., вже зараз кількість працівників, які працюють з офісу, вже перевищує кількість тих, хто продовжує виконувати роботу з дому. Така тенденція помічена вперше після обмежень, які наклали через пандемію.

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Наприклад, з 15 тисяч респондентів 43% відповіли, що працюють з офісу. В опитувані взяли участь як працівники, так і роботодавці. Минулого року показник був на рівні 36%.

Що стосується тих, хто працює за гібридною схемою – як в офісі, так і з дому – знизилася з 43% до 39%. Тобто, вже зараз менше п'ятої частини усіх працівників у Великій Британії працюють повністю віддалено.

Все більше працівників повертаються працювати в офіси / Фото Pixabay

Хоча частка тих, хто працює з офісу, постійно зростає, роботодавці все одно незадоволені. У наступні 12 місяців вони будуть докладати зусиль, аби цей показник виріс ще більше.

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Разом з тим, деякі працівники бунтують проти вимог роботодавців щодо роботи в офісі. Зокрема, вони приходять на робоче місце лише 1 – 2 рази на тиждень, хоча роботодавці вимагають 3 – 4. Щодо вимог проводити в офісі повний робочий день, то лише 70% працівників дотримувалися цієї політики.

"Золотої середини" вдалося досягнути в Лондоні. Саме в столиці Великої Британії є найменша кількість як тих, хто працює з дому, так і тих, хто повернувся в офіси. Відтак, наразі гібридна модель виглядає найбільш дієвою.