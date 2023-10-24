Офис начинает побеждать дом

Как показал опрос Hays Plc., уже сейчас количество работающих из офиса уже превышает количество тех, кто продолжает выполнять работу из дома. Такая тенденция замечена впервые после ограничений, наложенных из-за пандемии.

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К примеру, из 15 тысяч респондентов 43% ответили, что работают из офиса. В опросе приняли участие как работники, так и работодатели. В прошлом году показатель был на уровне 36%.

Что касается работающих по гибридной схеме – как в офисе, так и из дома – снизилась с 43% до 39%. То есть уже сейчас меньше пятой части всех работников в Великобритании работают полностью удаленно.

Все больше работников возвращаются работать в офисы​ / Фото Pixabay

Хотя доля работающих из офиса постоянно растет, работодатели все равно недовольны. В последующие 12 месяцев они будут прилагать усилия, чтобы этот показатель вырос еще больше.

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Вместе с тем некоторые работники бунтуют против требований работодателей относительно работы в офисе. В частности, они приходят на рабочее место только 1 – 2 раза в неделю, хотя работодатели требуют 3 – 4. Что касается требований проводить в офисе полный рабочий день, то только 70% работников придерживались этой политики.

"Золотой середины" удалось достичь в Лондоне. Именно в столице Великобритании есть наименьшее количество как работающих из дома, так и вернувшихся в офисы. Следовательно, гибридная модель выглядит наиболее действенной.