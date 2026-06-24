Сезон у розпалі, роботи повно: назвали ТОП вакансій для літнього підробітку

Влітку роботодавцям потрібно швидко підсилити команди, тому вони частіше відкривають позиції, де не завжди потрібні роки досвіду або спеціальна освіта. Окреме зростання спостерігається у туристичному напрямі та аграрному секторі, де літо традиційно є одним із найбільш активних періодів.

Які вакансії найчастіше пропонують молоді

На ринку з’явилася велика кількість пропозицій для молоді та людей, які лише починають свій професійний шлях, пише 24 Канал.

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Як розповіла керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна у коментарі для 24 Каналу, саме літній сезон зазвичай створює додатковий попит на працівників у галузях, де бізнесу необхідно тимчасово збільшити кількість персоналу.

Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота Найбільше вакансій фіксуємо в будівництві, виробничих та робітничих спеціальностях, роздрібній торгівлі, готельно-ресторанній сфері. Також у цей період зростає кількість пропозицій для студентів і тих, хто лише починає кар'єру та ще не має досвіду роботи.

На Work.ua зазначають, що травень і червень є місяцями, коли кількість сезонних пропозицій суттєво збільшується:

Серед вакансій є лаборанти, баристи, офіціанти, продавці, кухарі, працівники на атракціони, промоутери, вожаті, викладачі, медсестри в дитячі табори, менеджери з туризму, рятувальники на пляжі, різноробочі та працівники складу

Географія таких пропозицій залишається дуже різноманітною. Йдеться як про курортні напрямки, серед яких Затока та Яремче, так і про Київ, обласні центри – Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці – та інші міста.

Також на платформі звертають увагу на активність неповнолітніх працівників. Попри те, що працевлаштування цієї категорії має певні особливості, роботодавцям радять частіше розглядати молодь як потенційний кадровий ресурс.

Також є вакансії в агросекторі. Як прокоментував для 24 Каналу Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами, дефіцит персоналу в агропромисловому секторі вже сягає майже 30%.

Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами Найбільше бракує саме висококваліфікованих фахівців виробничого напряму: механізаторів, операторів, працівників зернопереробних підприємств, сервісних інженерів, агрономів та інших спеціалістів, від роботи яких залежить виробництво, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції.

За словами Баркова, вирішення кадрового питання потребує комплексних кроків. Серед них – навчання нових спеціалістів, перекваліфікація працівників, залучення ветеранів до роботи та розвиток програм, які допомагають людям швидше знаходити роботу в інших регіонах.

Отже, активізація сезонного працевлаштування в Україні пов’язана не лише з літнім зростанням попиту на тимчасових працівників, а й із глибшими змінами на ринку праці. Через кадровий дефіцит у багатьох галузях роботодавці змушені ширше залучати молодь, студентів та людей без досвіду, пропонуючи їм роботу, яку раніше частіше виконували більш досвідчені фахівці.

До слова, брак працівників в Україні б'є рекорди, адже майже 70% підприємств називають це головною проблемою для роботи.

Найбільший попит на працівників зафіксовано в переробній промисловості, енергетиці, сільському господарстві, транспорті, торгівлі та освіті. Йдеться про такі професії, як швачки, укладальники, підсобні працівники та вантажники, оператори котельні, кочегари та електромонтери, трактористи, водії, продавці тощо.

Натомість залучення трудових мігрантів може розглядатися лише одним із додаткових інструментів у тих сферах, де внутрішніх можливостей виявиться недостатньо.