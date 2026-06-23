Яка ситуація на ринку праці та кого не вистачає найбільше

У Мінекономіки у відповідь на запит 24 Каналу зазначили, що український ринок праці зараз відчуває дефіцит кадрів. У відомстві пояснюють: на це вплинули війна, міграція, мобілізація, внутрішнє переміщення населення, структурні зміни в економіці та розрив між навичками працівників і запитами роботодавців.

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За результатами опитування, яке було проведене у вересні – жовтні 2025 року Державним центром зайнятості у співпраці зі швейцарською організацією Helvetas Ukraine та Федерацією роботодавців України, найбільший попит на працівників зафіксовано в переробній промисловості, енергетиці, сільському господарстві, транспорті, торгівлі та освіті.

Йдеться про такі професії, як швачки, укладальники, підсобні працівники та вантажники у переробній промисловості;

Оператори котельні, кочегари та електромонтери в енергетиці;

Трактористи, водії та підсобні працівники в агросекторі;

Водії й вантажники у транспортній сфері;

Продавці, фармацевти в торгівлі;

А також учителі, вихователі та викладачі в освіті.

Крім того, опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій свідчить про те, що 69% підприємств вважають дефіцит кадрів найбільшою перешкодою для бізнесу в умовах війни. Зокрема у травні цього року проблема лише загострилася.

У нас упродовж кількох місяців перешкода "брак робочої сили" б'є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів,

– заявив Євген Ангел, старший співробітник Інституту економічних досліджень.

Водночас у Мінекономіки пояснюють, що ще торік відомство запропонувало норму щодо вільного доступу громадян Європейського Союзу до українського ринку праці. Це розглядається як дзеркальна відповідь на можливість вільного працевлаштування українців у країнах ЄС, де вони перебувають під тимчасовим захистом.

Крім того, з метою імплементації Директиви 2024/1233 Європейського парламенту та Ради від 24 квітня 2024 року український уряд підготував законопроєкт №14211 "Про внесення змін до деяких законів України щодо працевлаштування іноземців та осіб без громадянства".

Документ запроваджує єдину процедуру для громадян третіх країн, що хочуть працювати та проживати в державі-члені ЄС, а також визначає спільний набір прав для таких працівників. Законопроєкт передбачає, що для іноземців дозвіл на роботу та посвідка на проживання можуть бути об'єднані в один документ.

Пояснюється, що залучення іноземних працівників має враховувати середньостроковий прогноз ринку праці та наявність внутрішніх ресурсів для заповнення вакансій. У цьому контексті воно розглядається лише як додатковий інструмент, а саме у сферах, де бракуватиме працівників усередині країни.

Зауважте! Наразі Мінекономіки опрацьовує дані, отримані від Державного центру зайнятості, Держстату, Пенсійного фонду, Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, а також інших державних органів і установ. На їх основі формується прогноз ринку праці до 2035 року.

Залучення іноземців відбувається, але пріоритет – українці

Наразі українці доволі різко реагують на ідею завезення трудових мігрантів, пояснюючи це тим, що іноземці заберуть роботу. Однак якщо порівняти 2021 та 2025 роки, то перед повномасштабним вторгненням дозволів на роботу для іноземців в Україні було оформлено на рівні у понад 21 тисячу, а торік ця цифра була всього 9,6 тисячі. Тому панікувати, що трудові мігранти заберуть роботу в українських громадян не варто.

У Мінекономіки нагадують, що зараз пріоритетом залишається розвиток українського ринку праці, залучення більшої кількості людей до формальної зайнятості, підвищення продуктивності та гідна оплата праці всіх працівників.

Натомість залучення іноземних працівників може розглядатися лише одним із додаткових інструментів у тих сферах, де внутрішніх можливостей виявиться недостатньо,

– пояснюють в Мінекономіки.

У відомстві також підкреслюють, що Україна має значний внутрішній резерв людського капіталу, а робота над створенням умов для добровільного повернення громадян, які виїхали під час війни та отримали тимчасовий захист за кордоном, триває.

Однак цілком логічно, що теперішня ситуація на ринку праці показує, що дефіцит кадрів перетворився з тимчасової проблеми на один із головних факторів стримування бізнесу.