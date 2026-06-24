Какие вакансии чаще всего предлагают молодым людям

На рынке появилось большое количество предложений для молодежи и людей, которые только начинают свой профессиональный путь, пишет 24 Канал.

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Как рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина в комментарии для 24 Канала, именно летний сезон обычно создает дополнительный спрос на работников в отраслях, где бизнесу необходимо временно увеличить количество персонала.

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа Больше всего вакансий мы фиксируем в строительстве, производственных и рабочих специальностях, розничной торговле, гостинично-ресторанной сфере. Также в этот период растет количество предложений для студентов и тех, кто только начинает карьеру и еще не имеет опыта работы.

На Work.ua отмечают, что май и июнь — месяцы, когда количество сезонных предложений существенно увеличивается:

Среди вакансий есть лаборанты, бариста, официанты, продавцы, повара, работники аттракционов, промоутеры, вожатые, преподаватели, медсестры в детские лагеря, менеджеры по туризму, спасатели на пляже, разнорабочие и складские работники

География таких предложений остается очень разнообразной. Речь идет как о курортных направлениях, среди которых Затока и Яремче, так и о Киеве, областных центрах — Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах — и других городах.

Также на платформе обращают внимание на активность несовершеннолетних работников. Несмотря на то, что трудоустройство этой категории имеет определенные особенности, работодателям советуют чаще рассматривать молодежь как потенциальный кадровый ресурс.

Также есть вакансии в агросекторе. Как прокомментировал для "24 Канала" Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами, дефицит персонала в агропромышленном секторе уже достигает почти 30%.

Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами Больше всего не хватает именно высококвалифицированных специалистов производственного направления: механизаторов, операторов, работников зерноперерабатывающих предприятий, сервисных инженеров, агрономов и других специалистов, от работы которых зависит производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

По словам Баркова, решение кадрового вопроса требует комплексных мер. Среди них — обучение новых специалистов, переквалификация работников, привлечение ветеранов к работе и развитие программ, помогающих людям быстрее находить работу в других регионах.

Таким образом, активизация сезонного трудоустройства в Украине связана не только с летним ростом спроса на временных работников, но и с более глубокими изменениями на рынке труда. Из-за кадрового дефицита во многих отраслях работодатели вынуждены шире привлекать молодежь, студентов и людей без опыта, предлагая им работу, которую раньше чаще выполняли более опытные специалисты.

К слову, нехватка работников в Украине бьет рекорды, ведь почти 70% предприятий называют это главной проблемой для работы.

Наибольший спрос на работников зафиксирован в перерабатывающей промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, торговле и образовании. Речь идет о таких профессиях, как швеи, укладчики, подсобные работники и грузчики, операторы котельной, кочегары и электромонтеры, трактористы, водители, продавцы и т. д.

В то же время привлечение трудовых мигрантов может рассматриваться лишь как один из дополнительных инструментов в тех сферах, где внутренних возможностей окажется недостаточно.