McDonald's залишається одним із популярних роботодавців у сфері громадського харчування в Україні, зокрема серед студентів і людей без досвіду роботи. Водночас зарплата працівників мережі залежить від посади, міста, графіка та кількості відпрацьованих годин.

Скільки заробляють працівники McDonald's в Україні

Зарплата працівників McDonald's залежить від міста, посади, графіка та кількості відпрацьованих годин. Наприклад, у вакансіях компанії на Work.ua у листопаді 2026 року можна знайти пропозиції із зарплатою близько 30 тисяч гривень на місяць для звичайних працівників ресторану.

Зокрема, у вакансії для працівника ресторану в Київській області зазначена погодинна ставка 180,92 гривні до сплати податків. За умови роботи по 8 годин протягом 5 змін на тиждень роботодавець вказує можливий місячний дохід на рівні 30 213,64 гривні до оподаткування.

Зверніть увагу! Водночас нічні зміни можуть оплачуватися краще. Наприклад, у вакансіях McDonald's для працівників нічних змін зазначають орієнтовний місячний заробіток близько 39 278 гривень залежно від кількості відпрацьованих годин.

Важливо враховувати, що ці суми не є єдиною встановленою зарплатою для всієї мережі. Розмір доходу залежить від конкретного ресторану, тривалості робочого часу та умов вакансії. Тому в різних містах пропозиції можуть відрізнятися.

Які умови роботи та доплати пропонує McDonald's

Окрім основної заробітної плати, McDonald's пропонує працівникам низку додаткових переваг. Зокрема, компанія підтверджує наявність системи преміювання та заохочення, а також надбавки за роботу в нічний час.

Згідно з інформацією на офіційному сайті McDonald's Україна, нічним вважається період із 22:00 до 06:00. За роботу в цей час працівникам передбачена надбавка у розмірі 30% до тарифної ставки.

Важливо! Також компанія пропонує гнучкий графік роботи, що дозволяє поєднувати зайнятість із навчанням. Водночас мінімальна тривалість роботи становить 4 години на день. Заробітну плату виплачують двічі на місяць, а на випробувальному терміні, який триває один місяць, її рівень не зменшується.

Серед інших переваг – знижка 50% на продукцію McDonald's під час обідньої перерви, оплачувані відпустки та лікарняні. Навчання на робочому місці також оплачується, а попередній досвід роботи чи вища освіта не є обов'язковими вимогами для працевлаштування.

Отже, робота у McDonald's може приносити близько 30 тисяч гривень на місяць за стандартного графіка, а нічні зміни дозволяють претендувати на вищий дохід. Водночас остаточна зарплата залежить від конкретної вакансії та кількості відпрацьованих годин.

До речі, за рік зарплатні пропозиції для окремих фахівців в Україні зросли майже вдвічі. Найбільше додали в оплаті праці авторам і творцям контенту, інспекторам із паркування та спеціалістам із кібербезпеки. Водночас у деяких професіях роботодавці почали пропонувати менше.