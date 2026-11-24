Сколько зарабатывают сотрудники McDonald's в Украине

Зарплата сотрудников McDonald's зависит от города, должности, графика и количества отработанных часов. Например, в вакансиях компании на Work.ua в ноябре 2026 года можно найти предложения с зарплатой около 30 тысяч гривен в месяц для рядовых сотрудников ресторана.

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В частности, в вакансии для сотрудника ресторана в Киевской области указана почасовая ставка 180,92 гривны до уплаты налогов. При условии работы по 8 часов в течение 5 смен в неделю работодатель указывает возможный месячный доход в размере 30 213,64 гривны до налогообложения.

Обратите внимание! При этом ночные смены могут оплачиваться выше. Например, в вакансиях McDonald's для работников ночных смен указывается ориентировочный месячный заработок около 39 278 гривен в зависимости от количества отработанных часов.

Важно учитывать, что эти суммы не являются единой установленной зарплатой для всей сети. Размер дохода зависит от конкретного ресторана, продолжительности рабочего времени и условий вакансии. Поэтому в разных городах предложения могут отличаться.

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Какие условия работы и доплаты предлагает McDonald's

Помимо основной заработной платы, McDonald's предлагает сотрудникам ряд дополнительных преимуществ. В частности, компания подтверждает наличие системы премирования и поощрений, а также надбавки за работу в ночное время.

Согласно информации на официальном сайте McDonald's Украина, ночным считается период с 22:00 до 06:00. За работу в это время сотрудникам предусмотрена надбавка в размере 30% к тарифной ставке.

Важно! Также компания предлагает гибкий график работы, что позволяет совмещать работу с учебой. При этом минимальная продолжительность рабочего дня составляет 4 часа. Заработную плату выплачивают два раза в месяц, а в течение испытательного срока, который длится один месяц, ее размер не уменьшается.

Среди других преимуществ – скидка 50% на продукцию McDonald's во время обеденного перерыва, оплачиваемые отпуска и больничные. Обучение на рабочем месте также оплачивается, а предыдущий опыт работы или высшее образование не являются обязательными требованиями для трудоустройства.

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Итак, работа в McDonald's может приносить около 30 тысяч гривен в месяц при стандартном графике, а ночные смены позволяют претендовать на более высокий доход. При этом окончательная зарплата зависит от конкретной вакансии и количества отработанных часов.

Кстати, за год предложения по заработной плате для отдельных специалистов в Украине выросли почти вдвое. Больше всего в оплате труда прибавили авторам и создателям контента, инспекторам по парковке и специалистам по кибербезопасности. В то же время в некоторых профессиях работодатели начали предлагать меньше.