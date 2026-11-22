Зарплати в Україні підскочили на 80% / Фото Depositphotos
За рік зарплатні пропозиції для окремих фахівців в Україні зросли майже вдвічі. Найбільше додали в оплаті праці авторам і творцям контенту, інспекторам із паркування та спеціалістам із кібербезпеки. Водночас у деяких професіях роботодавці почали пропонувати менше.
Кому в Україні підняли зарплати майже на 80%
У листопаді 2026 року середня зарплата в Україні становить 31 000 гривень. Це на 15%, або 4 000 грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді 2025 року роботодавці в середньому пропонували 27 000 гривень, відомо з даних Work.ua.
Однак у деяких професіях зростання виявилося значно відчутнішим. Найбільше зарплатні пропозиції за рік збільшилися для трьох категорій працівників:
- Автори та творці контенту – середня зарплата зросла до 55 000 гривень. Це на 83% більше, ніж у листопаді 2025 року. Водночас кількість вакансій для копірайтерів і контент-мейкерів у рекламі, бізнесі, медіа та соціальних мережах за рік збільшилася на 15%.
- Інспектори з паркування – нині їм пропонують у середньому 30 000 гривень проти 16 700 гривень торік. Зростання становить близько 80%. Кількість вакансій для працівників за цей час збільшилася на 25%.
- Фахівці з інформаційної безпеки – середня зарплата досягла 40 000 гривень, що на 78% більше, ніж рік тому. Водночас кількість вакансій у цій категорії скоротилася на 17%.
Кому почали пропонувати до 75 000 гривень
Помітно зросли зарплати й у представників інших професій. За статистикою опублікованих вакансій, у низці спеціальностей потенційний дохід за рік збільшився більш ніж на 50%. Зокрема, у листопаді 2026 року роботодавці пропонують:
- інженерам з автоматизації – 50 000 гривень (+67%);
- програмістам ЧПК – 70 000 гривень (+65%);
- макетчикам – 57 500 гривень (+64%);
- операторам лазерної різки – 42 500 гривень (+63%);
- менеджерам з рекламацій – 42 500 гривень (+63%);
- менеджерам організацій – 40 000 гривень (+60%);
- ретушерам — 35 500 гривень (+58%);
- перекладачам англійської – 38 000 гривень (+52%);
- цукерникам – 32 500 гривень (+51%);
- агрономам – 45 000 гривень (+50%);
- директорам з будівництва – 75 000 гривень (+50%);
- облицювальникам – 60 000 гривень (+50%).
У яких професіях зарплати скоротилися
Водночас позитивна динаміка охопила не весь ринок праці. За останній рік для частини спеціалістів роботодавці почали пропонувати нижчу оплату. Найбільше скорочення зарплатних пропозицій зафіксували у таких професіях:
- вчителі образотворчого мистецтва – 14 000 гривень (-20%);
- Front-end програмісти – 37 500 гривень (-17%);
- трихологи – 50 000 гривень (-17%);
- інженери з обслуговування терміналів – 30 000 гривень (-15%);
- вебдизайнери – 35 000 гривень (-13%);
- асистенти проєкту – 27 500 гривень (-13%);
- брокери – 57 000 гривень (-12%);
- завучі – 25 000 гривень (-9%).
До слова, значний розрив між окладами різних посад часто зумовлений гострою нестачею кваліфікованих рук. Так, назвали найвищі зарплати в Україні, де через кадровий голод майстрам будівельних робіт роботодавці платять до 85 000 гривень на місяць.
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