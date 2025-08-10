Ви будете вражені: де можна працювати без освіти зараз
- Можна працювати без вищої освіти в таких професіях, як контент-фрілансер, графічний дизайнер, SMM-спеціаліст, та менеджер по продажах.
- Багато з цих професій дозволяють працювати з дому, а для їх опанування можна використовувати онлайн-курси або відеоуроки.
У сучасному світі можна працювати і без вищої освіти. Є достатньо професій, які легко опанувати самостійно або за допомогою профільних курсів. До того ж маючи ці навички, отримувати значні гроші можна, і не виходячи з дому.
Ким можна працювати без вищої освіти?
Без вищої освіти можна працювати як на когось, так і відкрити власну справу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Який контент можна монетизувати у соцмережах
Які професії можна опанувати без вишу:
- Контент-фрілансер
Контенту зараз потребують всі. Адже він використовується у соцмережах для просування, презентації товару та бренду.
Створювати можна різний контент:
- фото;
- відео;
- тексти;
- колажі на основі готового контенту.
Заробляти можна і на обробці цього контенту. Наприклад, монтажі відео.
- Графічний дизайнер
Ця професія потребує певних вкладень. Адже вам необхідно освоїти спеціальні програми, які часто є платними.
Лайфхак! Аби не робити вкладень і спробувати себе в цій професії, можна подивитись відеоуроки на YouTube для початківців.
- SMM
SMM-менеджер – спеціаліст, який займається просуванням у соцмережах. Йдеться не лише про створення контенту. SMM це першочергово той, хто розробляє стратегію просування продукту у соціальних мережах.
Аби стати хорошим спеціалістом у цій сфері, важливо опанувати базові навички маркетингу. Також необхідно завжди бути "в темі" усіх трендів.
- Менеджер по продажах
Більшість компаній із задоволенням навчають своїх співробітників перед початком роботи. Щобільше, новачків люблять, адже їх можна "заточити" на продаж конкретного продукту.