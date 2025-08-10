У сучасному світі можна працювати і без вищої освіти. Є достатньо професій, які легко опанувати самостійно або за допомогою профільних курсів. До того ж маючи ці навички, отримувати значні гроші можна, і не виходячи з дому.

Ким можна працювати без вищої освіти?

Без вищої освіти можна працювати як на когось, так і відкрити власну справу, повідомляє 24 Канал.

Які професії можна опанувати без вишу:

Контент-фрілансер

Контенту зараз потребують всі. Адже він використовується у соцмережах для просування, презентації товару та бренду.

Створювати можна різний контент:

фото;

відео;

тексти;

колажі на основі готового контенту.

Заробляти можна і на обробці цього контенту. Наприклад, монтажі відео.

Графічний дизайнер

Ця професія потребує певних вкладень. Адже вам необхідно освоїти спеціальні програми, які часто є платними.

Лайфхак! Аби не робити вкладень і спробувати себе в цій професії, можна подивитись відеоуроки на YouTube для початківців.

SMM

SMM-менеджер – спеціаліст, який займається просуванням у соцмережах. Йдеться не лише про створення контенту. SMM це першочергово той, хто розробляє стратегію просування продукту у соціальних мережах.

Аби стати хорошим спеціалістом у цій сфері, важливо опанувати базові навички маркетингу. Також необхідно завжди бути "в темі" усіх трендів.

Менеджер по продажах

Більшість компаній із задоволенням навчають своїх співробітників перед початком роботи. Щобільше, новачків люблять, адже їх можна "заточити" на продаж конкретного продукту.