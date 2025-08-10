Ким можна працювати без вищої освіти?

Без вищої освіти можна працювати як на когось, так і відкрити власну справу, повідомляє 24 Канал.

Які професії можна опанувати без вишу:

  • Контент-фрілансер

Контенту зараз потребують всі. Адже він використовується у соцмережах для просування, презентації товару та бренду.

Створювати можна різний контент:

  • фото;
  • відео;
  • тексти;
  • колажі на основі готового контенту.

Заробляти можна і на обробці цього контенту. Наприклад, монтажі відео.

  • Графічний дизайнер

Ця професія потребує певних вкладень. Адже вам необхідно освоїти спеціальні програми, які часто є платними.

Лайфхак! Аби не робити вкладень і спробувати себе в цій професії, можна подивитись відеоуроки на YouTube для початківців.

  • SMM

SMM-менеджер – спеціаліст, який займається просуванням у соцмережах. Йдеться не лише про створення контенту. SMM це першочергово той, хто розробляє стратегію просування продукту у соціальних мережах.

Аби стати хорошим спеціалістом у цій сфері, важливо опанувати базові навички маркетингу. Також необхідно завжди бути "в темі" усіх трендів.

  • Менеджер по продажах

Більшість компаній із задоволенням навчають своїх співробітників перед початком роботи. Щобільше, новачків люблять, адже їх можна "заточити" на продаж конкретного продукту.