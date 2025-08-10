Кем можно работать без высшего образования?
Без высшего образования можно работать как на кого-то, так и открыть собственное дело, сообщает 24 Канал.
Читайте также Какой контент можно монетизировать в соцсетях
Какие профессии можно освоить без вуза:
- Контент-фрилансер
В контенте сейчас нуждаются все. Ведь он используется в соцсетях для продвижения, презентации товара и бренда.
Создавать можно разный контент:
- фото;
- видео;
- тексты;
- коллажи на основе готового контента.
Зарабатывать можно и на обработке этого контента. Например, монтаже видео.
- Графический дизайнер
Эта профессия требует определенных вложений. Ведь вам необходимо освоить специальные программы, которые часто являются платными.
Лайфхак! Чтобы не делать вложений и попробовать себя в этой профессии, можно посмотреть видеоуроки на YouTube для начинающих.
- SMM
SMM-менеджер – специалист, который занимается продвижением в соцсетях. Речь идет не только о создании контента. SMM это в первую очередь тот, кто разрабатывает стратегию продвижения продукта в социальных сетях.
Чтобы стать хорошим специалистом в этой сфере, важно овладеть базовыми навыками маркетинга. Также необходимо всегда быть "в теме" всех трендов.
- Менеджер по продажам
Большинство компаний с удовольствием обучают своих сотрудников перед началом работы. Более того, новичков любят, ведь их можно "заточить" на продажу конкретного продукта.