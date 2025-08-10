На чем можно зарабатывать в соцсетях?

Если стать инфлюенсером, можно зарабатывать на авторском контенте, благодаря монетизации. В частности, YouTube "платит" авторам роликов за просмотры, пишет 24 Канал.

Также авторский контент может стать хорошей платформой для рекламных интеграций. Речь идет как про прямую рекламу, так и нативную.

Кроме этого, некоторые платформы предлагают аудитории "помогать" любимому блогеру через:

покупку контента только для спонсоров;

подарки;

донаты.

Не стоит забывать и о том, что через соцсети блогер может найти "свою" аудиторию и продавать ей определенные инфопродукты или товары.

Какой контент поможет заработать в соцсетях?

Соцсети позволяют заработать на любом контенте. Вы можете:

делать фото;

создавать авторские коллажи;

снимать и монтировать видео;

писать тексты для продвижения или посты в соцсетях;

заниматься неймингом.

Главное, чтобы ваш контент соответствовал правилам платформы, для которой вы его создаете. Также важно работать на хорошо очерченную целевую аудиторию, дабы получать значительный отклик, и, соответственно, ощутимую прибыль.

Как зарабатывать в соцсетях и не быть блогером?

Соцсети позволяют легко зарабатывать и без блогерства. Например, это можно делать через: