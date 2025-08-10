Какой законопроект хочет ввести правительство?
Кабмин предлагает изменить закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", сообщает 24 Канал со ссылкой на проект № 13598.
Какие изменения будут приняты, благодаря этому законопроекту:
- крупные и часть малых и средних предприятий будут обязаны отчитываться об экологических, социальных и управленческих аспектах своей деятельности;
- эта отчетность должна стать частью управленческого отчета;
Также благодаря этому законопроекту обновятся финансовые критерии для определения категорий предприятий:
- микропредприятиями будут считаться те, что – имеют активы до 450 тысяч евро и чистый оборот до 900 тысяч евро;
- малыми предприятиями – до 5 миллионов евро активов, 10 миллионов евро – оборот;
- средними – активы до 25 миллионов евро, оборот – до 50 миллионов евро.
Обратите внимание! Все, что выше указанного значения, это крупное предприятие.
Какие еще изменения почувствует бизнес из-за этого законопроекта:
- закрепляется обязанность подачи отчетов в электронном формате;
- внедрятся положения об использовании международных стандартов отчетности (IFRS);
- вступят в силу положения об упрощении отчетности для части предприятий.
Когда эти изменения вступят в силу?
Этот закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. Однако подготовка регуляторов будет происходить в течение следующих 6 месяцев. То есть в этот период они осуществят адаптацию их нормативно-правовых актов.
Первыми отчитываться начнут компании, где работает более 500 человек. Это произойдет в 2027 году.
В дальнейшем отчеты должны подать:
- в 2028 году – другие крупные компании;
- в 2029 году – малые и средние предприятия, если их акции допускаются к биржевой торговле.