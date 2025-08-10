Який законопроєкт хоче ввести уряд?
Кабмін пропонує змінити закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт № 13598.
Які зміни будуть прийняті, завдяки цьому законопроєкту:
- великі та частина малих і середніх підприємств будуть зобов'язані звітувати про екологічні, соціальні та управлінські аспекти своєї діяльності;
- ця звітність має стати частиною управлінського звіту;
Також завдяки цьому законопроєкту оновляться фінансові критерії для визначення категорій підприємств:
- мікропідприємствами вважатимуться ті, що – мають активи до 450 тисяч євро та чистий оборот до 900 тисяч євро;
- малими підприємствами – до 5 мільйонів євро активів, 10 мільйонів євро – оборот;
- середніми – активи до 25 мільйонів євро, оборот – до 50 мільйонів євро.
Зверніть увагу! Все, що вище вказаного значення, це велике підприємство.
Які ще зміни відчує бізнес через цей законопроєкт:
- закріплюється обов'язок подачі звітів в електроному форматі;
- впровадяться положення про використання міжнародних стандартів звітності (IFRS);
- наберуть чинності положення щодо спрощення звітності для частини підприємств.
Коли ці зміни наберуть чинності?
Цей закон має набрати чинності з 1 січня 2026 року. Проте, підготовка регуляторів буде відбуватися потягом наступних 6 місяців. Тобто у цей період вони здійснюватимуть адаптацію їхні нормативно-правових актів.
Першими звітувати почнуть компанії, де працює понад 500 людей. Це станеться у 2027 році.
Надалі звіти мають подати:
- у 2028 році – інші великі компанії;
- у 2029 році – малі та середні підприємства, якщо їх акції допускаються до біржової торгівлі.