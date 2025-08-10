Який законопроєкт хоче ввести уряд?

Кабмін пропонує змінити закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт № 13598.

Які зміни будуть прийняті, завдяки цьому законопроєкту:

великі та частина малих і середніх підприємств будуть зобов'язані звітувати про екологічні, соціальні та управлінські аспекти своєї діяльності;

ця звітність має стати частиною управлінського звіту;

Також завдяки цьому законопроєкту оновляться фінансові критерії для визначення категорій підприємств:

мікропідприємствами вважатимуться ті, що – мають активи до 450 тисяч євро та чистий оборот до 900 тисяч євро;

малими підприємствами – до 5 мільйонів євро активів, 10 мільйонів євро – оборот;

середніми – активи до 25 мільйонів євро, оборот – до 50 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Все, що вище вказаного значення, це велике підприємство.

Які ще зміни відчує бізнес через цей законопроєкт:

закріплюється обов'язок подачі звітів в електроному форматі;

впровадяться положення про використання міжнародних стандартів звітності (IFRS);

наберуть чинності положення щодо спрощення звітності для частини підприємств.

Коли ці зміни наберуть чинності?

Цей закон має набрати чинності з 1 січня 2026 року. Проте, підготовка регуляторів буде відбуватися потягом наступних 6 місяців. Тобто у цей період вони здійснюватимуть адаптацію їхні нормативно-правових актів.

Першими звітувати почнуть компанії, де працює понад 500 людей. Це станеться у 2027 році.

Надалі звіти мають подати: