Как зарабатывать на мемах?

На мемах можно зарабатывать по-разному. В частности, вы имеете возможность стать тем, кто создает такие картинки, пишет 24 Канал.

Мем может представлять продукт или компанию. Также таким образом можно обратить внимание на определенные события.

Сейчас мемы являются частью рекламных кампаний, презентаций товара и даже афиш. Многие бренды адаптируют такой тип контента под свой продукт.

Как еще можно зарабатывать на мемах:

Создание мем-коинов

Мем-коин не имеет никакой фундаментальной ценности. Однако этот криптоактив является яркой репрезентацией влияния мемов на культуру.

На мем-коинах можно заработать. Стоит только вспомнить кейсы получения значительных прибылей на монетках, которые выпустил Трамп – $TRUM.

Участие в конкурсах

Некоторые сообщества в соцсетях проводят конкурсы, где нужно создавать свои мемы. Таким образом можно получить не только средства, но и ценные призы.

Создание мерча

Авторские мемы часто становятся основой для мерча. Продукция с такими изображениями пользуется большим спросом сейчас. Мерчем может стать почти что угодно. Часто авторские изображения такого типа встречаются на футболках, чашках и носках.