Як заробляти на мемах?

На мемах можна заробляти по-різному. Зокрема, ви маєте змогу стати тим, хто створює такі картинки, пише 24 Канал.

Читайте також Honda зазнала збитків на 780 мільйонів доларів: чому електромобілі "вдарили" по кишені

Мем може представляти продукт чи компанію. Також таким чином можна звернути увагу на певні події.

Зараз меми є частиною рекламних кампаній, презентацій товару та навіть афіш. Багато бренів адаптують такий тип контенту під свій продукт.

Як ще можна заробляти на мемах:

Створення мем-коїнів

Мем-коїн не має жодної фундаментальної цінності. Проте, цей криптоактив є яскравою репрезентацією впливу мемів на культуру.

На мем-коїнах можна заробити. Варто лише згадати кейси отримання значних прибутків на монетках, які випустив Трамп – $TRUM.

Участь у конкурсах

Деякі спільноти у соцмережах проводять конкурси, де потрібно створювати свої меми. Таким чином можна отримати не тільки кошти, а й цінні призи.

Створення мерчу

Авторські меми часто стають основою для мерчу. Продукція з такими зображеннями користується неабияким попитом зараз. Мерчем може стати майже будь-що. Часто авторські зображення такого типу зустрічаються на футболках, чашках і шкарпетках.