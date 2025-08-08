Автогігант у скрутному становищі?

Японський автогігант Honda опинився у складному становищі на тлі переходу до електромобілів. На пресконференції 6 серпня CEO Ейдзі Фудзімура визнав, що попередній курс розвитку EV виявився помилковим, і прогнози щодо електромобілів наразі песимістичні, передає 24 Канал з посиланням на

Компанія переглядає свою стратегію розвитку EV через падіння попиту, конкуренцію з китайськими брендами, тарифні обмеження у США та втрату податкових пільг.

Загальний операційний прибуток компанії впав удвічі – до 1,69 мільярдів доларів проти 3,35 мільярдів доларів у той самий період торік.

Які основні проблеми?

Серед проблем – скасування інвестицій у завод EV у Канаді, втрата податкових пільг у США та слабкий старт в Китаї, адже дорогі моделі без "розумних" функцій не витримали конкуренції з дешевшими локальними брендами.

Зауважте. На американському ринку єдиними EV Honda є кросовери Prologue та Acura ZDX, розроблені спільно з GM. Їхні продажі тримаються лише завдяки знижкам і стимулам.

Хоча компанія не відмовляється від електрокурсy повністю і планує запустити лінійку 0 Series у США у 2026 році, поточна ринкова ситуація змушує Honda перегрупувати сили і зменшити темпи інвестицій.