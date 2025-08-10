В современном мире можно работать и без высшего образования. Есть достаточно профессий, которыми легко овладеть самостоятельно или с помощью профильных курсов. К тому же имея эти навыки, получать значительные деньги можно, и не выходя из дома.

Кем можно работать без высшего образования?

Без высшего образования можно работать как на кого-то, так и открыть собственное дело, сообщает 24 Канал.

Какие профессии можно освоить без вуза:

Контент-фрилансер

В контенте сейчас нуждаются все. Ведь он используется в соцсетях для продвижения, презентации товара и бренда.

Создавать можно разный контент:

фото;

видео;

тексты;

коллажи на основе готового контента.

Зарабатывать можно и на обработке этого контента. Например, монтаже видео.

Графический дизайнер

Эта профессия требует определенных вложений. Ведь вам необходимо освоить специальные программы, которые часто являются платными.

Лайфхак! Чтобы не делать вложений и попробовать себя в этой профессии, можно посмотреть видеоуроки на YouTube для начинающих.

SMM

SMM-менеджер – специалист, который занимается продвижением в соцсетях. Речь идет не только о создании контента. SMM это в первую очередь тот, кто разрабатывает стратегию продвижения продукта в социальных сетях.

Чтобы стать хорошим специалистом в этой сфере, важно овладеть базовыми навыками маркетинга. Также необходимо всегда быть "в теме" всех трендов.

Менеджер по продажам

Большинство компаний с удовольствием обучают своих сотрудников перед началом работы. Более того, новичков любят, ведь их можно "заточить" на продажу конкретного продукта.