Укриття знадобиться не всім: вже у листопаді для бізнесу готуються змінити правила

Уряд готує зміни до правил безпеки для підприємств під час повітряних тривог. Вимоги планують зробити гнучкішими, а частині бізнесу дозволять користуватися укриттями поблизу замість облаштування власних.

Для малого бізнесу можуть спростити вимоги

Нові правила щодо укриттів для бізнесу передбачатимуть різні умови залежно від кількості працівників і відвідувачів на об’єкті. Про це повідомив заступник міністра економіки і довкілля України Олександр Циборт, пише Радіо Свобода.

Конкретних порогових показників, від яких залежатимуть вимоги, у Мінекономіки поки не називають. Водночас для підприємств із невеликою кількістю людей правила планують максимально спростити. Серед можливих заходів безпеки для них:

перебування у приміщенні за правилом "двох стін";

інформування працівників і відвідувачів про повітряну загрозу;

повідомлення про розташування найближчого укриття.

Бізнеси, в яких максимальна межа – це відвідувачі плюс працівники – не буде досягати певних показників, вони дійсно будуть із мінімальними вимогами щодо безпеки. Це про ті ж самі дві стіни, про інформування щодо найближчих укриттів, про інформування щодо загрози,

– сказав заступник міністра.

Бізнес зможе використовувати укриття поблизу

Ще одна зміна стосуватиметься підприємств, які не мають власного укриття. Їм планують дозволити користуватися доступними захисними спорудами за межами своєї території. Попередньо Мінекономіки пропонує такі відстані до укриттів:

до 300 метрів – для підприємств у районах багатоповерхової забудови; до 500 метрів – для об'єктів у районах низькоповерхової забудови.

А далі вже справа за бізнесом: проінформувати, встановити табличку, де найближче укриття, і також проінформувати своїх відвідувачів, працівників про наявне укриття,

– пояснив Циборт.

Ці параметри Мінекономіки опрацьовує спільно з МВС і ДСНС. Для цього, зокрема, планують використовувати наявні реєстри загальнодоступних укриттів.

Коли запрацюють оновлені правила

У Мінекономіки розраховують, що Кабмін ухвалить оновлену постанову протягом листопада. Після цього уряд має оприлюднити перелік змін і сам документ.

Наразі ж діє постанова Кабміну №1092, яка набула чинності 4 вересня. Для підприємств, що не мають укриттів, нею передбачений перехідний період до 4 грудня.

29 жовтня уряд уже оголосив про намір переглянути ці правила. Серед запропонованих тоді змін були:

додатковий час для облаштування безпечних просторів;

диференціація вимог залежно від кількості людей на підприємстві;

можливість користуватися укриттями за межами території бізнесу.

Тоді конкретної відстані до такого укриття не називали.

Що буде після завершення перехідного періоду

До 4 березня військові адміністрації мають зібрати інформацію про те, як підприємства виконують вимоги безпеки. Після цього уряд проаналізує отримані дані та вирішить, чи потрібні подальші зміни.

Також планують продовжити загальний перехідний строк для підприємств, які все ж будуть зобов’язані встановити мобільні укриття. Водночас нової дати завершення цього періоду поки не визначили.



