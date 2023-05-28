Відновлення та перемога: які фахівці будуть затребуваними після перемоги

Навіть під час війни український бізнес знаходить можливості для розвитку. Деякі аналітики вже навіть прогнозують, які процеси нас очікують після перемоги над окупантами.

Післявоєнна відбудова та розвиток України – вкрай важливе питання, яке турбує власників бізнесу та працівників. Експерти та учасники економічних процесів висловили свою думку про те, які професії будуть вкрай затребуваними після того, як Україна переможе російських окупантів.

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Які професії будуть затребуваними після війни

Фахівці оборонно-промислового комплексу

Розвиток української армії залишиться пріорітетним завданням навіть після війни, адже вкрай важливо унеможливити зазіхання на український суверенітет в майбутньому. Окрім того, досвід українських військових є неоціненним для глобальної безпеки, тому ця сфера буде активно розвиватися.

ІТ-галузь

Навіть попри війну та економічні проблеми США ІТ-галузь в Україні показала не такий стрімкий спад, про який говорили прогнози. Коли глобальна економіка повернеться на свої рейки, а про безпеку можна буде не турбуватися, то передбачити розвиток цієї галузі не так важко.

Архітектори та будівельники

Відбудова України після війни – справа навіть не кількох років. Нас чекає дуже великий обсяг роботи, тому будівельники та працівники дотичних сфер точно не залишаться без роботи.

Проєктні менеджери

Зараз до України прикута увага всього світу, і сотні інвесторів бачать в нас великий потенціал. Вже сьогодні йде мова про тисячі проєктів у різних галузях, тож попит на людей, які будуть здатні контролювати втілення їх у життя буде лише зростати.

Інженери та технічні працівники

Українська інфраструктура потребує оновлення та модернізації, не кажучи вже про будівництво та запровадження нових систем. Також аналітики очікують розвитку зеленої енергетики в Україні. Фахівці, які працюватимуть над цими процесами, будуть ледь не на вагу золота.

Міжнародні відносини, право та економіка

Очевидно, що дуже багато роботи нас очікує на глобальному рівні, адже багато проєктів ми будемо втілювати у співпраці із міжнародними партнерами. Окрім того, буде відбуватися інтеграція України в європейське право та глобальну торгівлю, у багатьох сферах розпочнеться запровадження міжнародних стандартів. Аби всі ці реформи відбувалися швидко та ефективно, потрібні фахівці, які зможуть знайти швидкі шляхи імплементації потрібних рішень.