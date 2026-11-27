На ринку праці ШІ не вистачає кадрів: за ким "полює" бізнес
Український ринок штучного інтелекту за рік збільшився на 18%. Водночас роботодавці найчастіше шукають досвідчених працівників, тоді як вакансій для новачків значно менше, ніж людей, які хотіли б розпочати кар'єру у сфері ШІ.
Для кого на ринку ШІ більше вакансій
У 2026 році кількість українських ШІ-фахівців сягнула приблизно 7 200 осіб. Це на 18% більше, ніж роком раніше, пише Forbes Ukraine.
До оцінки включили спеціалістів українського походження, які працюють як в Україні, так і за кордоном. Водночас 84% цієї спільноти залишаються в Україні.
Проте зростання кількості фахівців не означає, що роботодавцям стало легше закривати вакансії. Структура попиту суттєво відрізняється від того, які кадри є на ринку:
- 59% вакансій розраховані на Senior- і Lead-фахівців, тоді як на цих рівнях працюють лише 32% українських ШІ-спеціалістів;
- Middle-фахівці становлять 29% кадрового пулу, але на них припадає лише 17% вакансій;
- Trainee та Junior становлять 23% усіх фахівців, але для них відкрито лише 5% вакансій.
Компанії досі конкурують за найдосвідченіших спеціалістів, адже пропозиція менша за попит,
– ідеться у дослідженні.
Які навички шукають роботодавці
Найбільше вакансій у сфері ШІ вимагають навичок програмування та розробки програмного забезпечення. Однак компанії також звертають увагу на інфраструктуру, інженерію даних, машинне навчання та роботу з новими інструментами штучного інтелекту.
Найчастіше в оголошеннях про роботу згадують такі компетенції:
- Програмування та розробка програмного забезпечення – 89% вакансій;
- MLOps та інфраструктура – 79%;
- Інженерія даних – 78%;
- Машинне навчання та моделювання – 68%;
- Генеративний ШІ та ШІ-агенти – 59%.
Водночас використання ШІ-інструментів уже стало частиною повсякденної роботи багатьох спеціалістів. За даними опитування, 93% фахівців мають досвід створення ШІ-агентів та автоматизацій, а половина оцінює свої знання в цій сфері як досвідчені або експертні.
Крім того, 85% респондентів зазначили, що ШІ генерує значну частину їхнього коду або повністю реалізує рішення.
По суті, всі ми стаємо диригентами: стежимо за агентами, за процесом. Але й оператори мають мати експертизу, щоб щось пофіксити, а інколи й зробити руками,
– каже CTIO та співзасновниця продуктової IT-компанії MacPaw Віра Ткаченко.
При цьому технічних знань недостатньо. У 37% вакансій є вимоги до product ownership, у 30% – до проактивності та відповідальності, а у 21% – до взаємодії зі стейкхолдерами. Системний дизайн та архітектуру згадують у 10% вакансій.
Де працюють українські ШІ-фахівці
Штучний інтелект поступово виходить за межі традиційного IT-сектору. За результатами дослідження, 78% опитаних працюють у компаніях, а 27% із них – за межами IT-індустрії. Зокрема, ШІ-фахівців наймають у військових технологіях, фінансах і банкінгу, електронній комерції та ритейлі.
Окремий напрям – DefenseTech. Однак, попри активний інтерес оборонного сектору до ШІ-талантів, перехід фахівців з інших галузей поки не надто масштабний. Серед спеціалістів, які змінювали роботу, 6% перейшли до оборонних технологій з інших секторів. Водночас частка ШІ-фахівців у IT становить 69%, а в DefenseTech – 7.
Змінюють роботу спеціалісти переважно заради професійного розвитку, а не через страх скорочень. Найчастіше вони називають такі причини:
- кар'єрне зростання – 51%;
- пошук цікавіших завдань – 44%;
- страх звільнення – 12%;
- ризик скорочення – 4%.
Отже, український ринок ШІ продовжує зростати, але попит на працівників розподіляється нерівномірно. Роботодавцям найбільше потрібні досвідчені інженери та фахівці з інфраструктури, тоді як для новачків можливостей працевлаштування поки значно менше.