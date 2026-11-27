Для кого на рынке ИИ больше вакансий

В 2023 году количество украинских специалистов в области искусственного интеллекта достигло примерно 7 200 человек. Это на 18% больше, чем годом ранее, пишет Forbes Ukraine.

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В оценку включили специалистов украинского происхождения, работающих как в Украине, так и за рубежом. При этом 84% этого сообщества остаются в Украине.

Однако рост числа специалистов не означает, что работодателям стало легче заполнять вакансии. Структура спроса существенно отличается от того, какие кадры имеются на рынке:

59% вакансий рассчитаны на специалистов уровня Senior и Lead, тогда как на этих уровнях работают лишь 32% украинских ИИ-специалистов;

Middle-специалисты составляют 29% кадрового пула, но на них приходится лишь 17% вакансий;

Trainee и Junior составляют 23% всех специалистов, но для них открыто лишь 5% вакансий.

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Компании по-прежнему соревнуются за самых опытных специалистов, ведь предложение меньше спроса– говорится в исследовании.

Какие навыки ищут работодатели

Большинство вакансий в сфере ИИ требуют навыков программирования и разработки программного обеспечения. Однако компании также обращают внимание на инфраструктуру, инженерию данных, машинное обучение и работу с новыми инструментами искусственного интеллекта.

Чаще всего в объявлениях о вакансиях упоминаются такие компетенции:

Программирование и разработка программного обеспечения – 89% вакансий; MLOps и инфраструктура – 79%; Инженерия данных – 78%; Машинное обучение и моделирование – 68%; Генеративный ИИ и ИИ-агенты – 59%.

В то же время использование ИИ-инструментов уже стало частью повседневной работы многих специалистов. По данным опроса, 93% специалистов имеют опыт создания ИИ-агентов и автоматизаций, а половина оценивает свои знания в этой сфере как "опытные" или "экспертные".

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Кроме того, 85% респондентов отметили, что ИИ генерирует значительную часть их кода или полностью реализует решения.

По сути, все мы становимся дирижерами: следим за агентами, за процессом. Но и операторы должны обладать экспертизой, чтобы что-то исправить, а иногда и сделать своими руками– говорит CTIO и соучредительница продуктовой IT-компании MacPaw Вера Ткаченко.

При этом технических знаний недостаточно. В 37% вакансий есть требования к product ownership, в 30% – к проактивности и ответственности, а в 21% – к взаимодействию со стейкхолдерами. Системный дизайн и архитектуру упоминают в 10% вакансий.

Где работают украинские специалисты по ИИ

Искусственный интеллект постепенно выходит за пределы традиционного IT-сектора. По результатам исследования, 78% опрошенных работают в компаниях, а 27% из них – за пределами IT-индустрии. В частности, специалистов по ИИ нанимают в сфере военных технологий, финансов и банковского дела, электронной коммерции и ритейла.

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Отдельное направление – DefenseTech. Однако, несмотря на активный интерес оборонного сектора к ИИ-талантам, переход специалистов из других отраслей пока не слишком масштабный. Среди специалистов, сменивших работу, 6% перешли в оборонные технологии из других секторов. При этом доля специалистов по ИИ в ИТ составляет 69%, а в DefenseTech – 7%.

Специалисты меняют работу преимущественно ради профессионального развития, а не из-за страха сокращений. Чаще всего они называют такие причины:

карьерный рост – 51%;

поиск более интересных задач – 44%;

страх увольнения – 12%;

риск сокращения – 4%.

Таким образом, украинский рынок ИИ продолжает расти, но спрос на работников распределяется неравномерно. Работодателям больше всего нужны опытные инженеры и специалисты по инфраструктуре, тогда как для новичков возможностей трудоустройства пока значительно меньше.