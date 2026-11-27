Для кого на ринку ШІ більше вакансій

У 2026 році кількість українських ШІ-фахівців сягнула приблизно 7 200 осіб. Це на 18% більше, ніж роком раніше, пише Forbes Ukraine.

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До оцінки включили спеціалістів українського походження, які працюють як в Україні, так і за кордоном. Водночас 84% цієї спільноти залишаються в Україні.

Проте зростання кількості фахівців не означає, що роботодавцям стало легше закривати вакансії. Структура попиту суттєво відрізняється від того, які кадри є на ринку:

59% вакансій розраховані на Senior- і Lead-фахівців, тоді як на цих рівнях працюють лише 32% українських ШІ-спеціалістів;

Middle-фахівці становлять 29% кадрового пулу, але на них припадає лише 17% вакансій;

Trainee та Junior становлять 23% усіх фахівців, але для них відкрито лише 5% вакансій.

Компанії досі конкурують за найдосвідченіших спеціалістів, адже пропозиція менша за попит– ідеться у дослідженні.

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Які навички шукають роботодавці

Найбільше вакансій у сфері ШІ вимагають навичок програмування та розробки програмного забезпечення. Однак компанії також звертають увагу на інфраструктуру, інженерію даних, машинне навчання та роботу з новими інструментами штучного інтелекту.

Найчастіше в оголошеннях про роботу згадують такі компетенції:

Програмування та розробка програмного забезпечення – 89% вакансій; MLOps та інфраструктура – 79%; Інженерія даних – 78%; Машинне навчання та моделювання – 68%; Генеративний ШІ та ШІ-агенти – 59%.

Водночас використання ШІ-інструментів уже стало частиною повсякденної роботи багатьох спеціалістів. За даними опитування, 93% фахівців мають досвід створення ШІ-агентів та автоматизацій, а половина оцінює свої знання в цій сфері як досвідчені або експертні.

Крім того, 85% респондентів зазначили, що ШІ генерує значну частину їхнього коду або повністю реалізує рішення.

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По суті, всі ми стаємо диригентами: стежимо за агентами, за процесом. Але й оператори мають мати експертизу, щоб щось пофіксити, а інколи й зробити руками– каже CTIO та співзасновниця продуктової IT-компанії MacPaw Віра Ткаченко.

При цьому технічних знань недостатньо. У 37% вакансій є вимоги до product ownership, у 30% – до проактивності та відповідальності, а у 21% – до взаємодії зі стейкхолдерами. Системний дизайн та архітектуру згадують у 10% вакансій.

Де працюють українські ШІ-фахівці

Штучний інтелект поступово виходить за межі традиційного IT-сектору. За результатами дослідження, 78% опитаних працюють у компаніях, а 27% із них – за межами IT-індустрії. Зокрема, ШІ-фахівців наймають у військових технологіях, фінансах і банкінгу, електронній комерції та ритейлі.

Окремий напрям – DefenseTech. Однак, попри активний інтерес оборонного сектору до ШІ-талантів, перехід фахівців з інших галузей поки не надто масштабний. Серед спеціалістів, які змінювали роботу, 6% перейшли до оборонних технологій з інших секторів. Водночас частка ШІ-фахівців у IT становить 69%, а в DefenseTech – 7.

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Змінюють роботу спеціалісти переважно заради професійного розвитку, а не через страх скорочень. Найчастіше вони називають такі причини:

кар'єрне зростання – 51%;

пошук цікавіших завдань – 44%;

страх звільнення – 12%;

ризик скорочення – 4%.

Отже, український ринок ШІ продовжує зростати, але попит на працівників розподіляється нерівномірно. Роботодавцям найбільше потрібні досвідчені інженери та фахівці з інфраструктури, тоді як для новачків можливостей працевлаштування поки значно менше.