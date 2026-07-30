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Бізнес Актуальні новини Майже 40% українців готові змінити роботу: що змушує шукати нові вакансії
30 липня, 08:00
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Майже 40% українців готові змінити роботу: що змушує шукати нові вакансії

Ірина Гайдук

Українці дедалі частіше придивляються до нових вакансій. У 2026 році кількість тих, хто планує найближчим часом змінити роботу, зросла більш ніж удвічі.

Як зросла кількість охочих змінити роботу

Знайти нове місце цього року збираються 38% українців, як свідчать дані опитування, проведеного платформою OLX Робота.

Водночас 33% респондентів наразі не мають таких намірів, а 29% поки не визначилися зі своїми планами. 

Дослідження показує, що готовність українців змінити роботу значно зросла порівняно з 2025 роком. 

  • Торік лише 15% опитаних були готові до такого кроку.
  • Тоді як 60% не планували розглядати нові вакансії. 

Чому хочуть змінити роботу 

Головним стимулом змінити роботу для українців залишається заробітна плата. Але якщо у 2025-му 64% відповіли, що прагнуть знайти місце з більш привабливою оплатою праці, то зараз – вже 84%. 

Однак, окрім конкурентної зарплати, працівники в Україні також звертають увагу на інші аспекти: 

  • кращі умови праці – 45%;
  • нові можливості для кар’єрного розвитку – 42%;
  • віддалена робота або більш гнучкий графік – 42%;
  • робота у стабільній компанії – 32%;
  • мотивації у вигляді бонусів та можливостей для навчання – 29%;
  • цікаві проєкти та завдання на новому місці – 29%;
  • бронювання працівників – 23%. 

До речі, бронювання стало значно вагомішим стимулом. Торік воно було приводом змінити роботу для 16%. 

Яку роботу найчастіше шукають українці

За результатами опитування, у 2026 році українці дедалі частіше звертають увагу на вакансії у сферах, де потрібна фізична праця. Понад половина респондентів розглядають роботу касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та представників інших робітничих професій.

Водночас 30% опитаних шукають вакансії офісних адміністраторів, менеджерів магазинів та інших подібних фахівців.

На що звертають увагу під час вибору роботи

Найважливішим критерієм при виборі нового місця роботи залишається заробітна плата – її назвали 90% опитаних. 

Також серед головних орієнтирів:

  • близькість роботи до дому – 67%;
  • гнучкий графік – 61%;
  • офіційне працевлаштування – 28%;
  • можливість працювати дистанційно – 16%;
  • бронювання та репутація роботодавця – по 8%;
  • надання житла компанією – 7%.

Найпопулярнішим варіантом працевлаштування залишається офіційна робота – її обрали 57% учасників опитування. 

Разом з тим в Україні зростає дефіцит кадрів на ринку праці. Цього року уже 78% компаній заявили про нестачу працівників. Щоб утримати персонал і залучити нових працівників, бізнес готовий підвищувати рівень оплати праці. Про підвищення зарплат повідомили 72% компаній. 

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