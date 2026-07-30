Майже 40% українців готові змінити роботу: що змушує шукати нові вакансії
Українці дедалі частіше придивляються до нових вакансій. У 2026 році кількість тих, хто планує найближчим часом змінити роботу, зросла більш ніж удвічі.
Як зросла кількість охочих змінити роботу
Знайти нове місце цього року збираються 38% українців, як свідчать дані опитування, проведеного платформою OLX Робота.
Водночас 33% респондентів наразі не мають таких намірів, а 29% поки не визначилися зі своїми планами.
Дослідження показує, що готовність українців змінити роботу значно зросла порівняно з 2025 роком.
- Торік лише 15% опитаних були готові до такого кроку.
- Тоді як 60% не планували розглядати нові вакансії.
Чому хочуть змінити роботу
Головним стимулом змінити роботу для українців залишається заробітна плата. Але якщо у 2025-му 64% відповіли, що прагнуть знайти місце з більш привабливою оплатою праці, то зараз – вже 84%.
Однак, окрім конкурентної зарплати, працівники в Україні також звертають увагу на інші аспекти:
- кращі умови праці – 45%;
- нові можливості для кар’єрного розвитку – 42%;
- віддалена робота або більш гнучкий графік – 42%;
- робота у стабільній компанії – 32%;
- мотивації у вигляді бонусів та можливостей для навчання – 29%;
- цікаві проєкти та завдання на новому місці – 29%;
- бронювання працівників – 23%.
До речі, бронювання стало значно вагомішим стимулом. Торік воно було приводом змінити роботу для 16%.
Яку роботу найчастіше шукають українці
За результатами опитування, у 2026 році українці дедалі частіше звертають увагу на вакансії у сферах, де потрібна фізична праця. Понад половина респондентів розглядають роботу касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та представників інших робітничих професій.
Водночас 30% опитаних шукають вакансії офісних адміністраторів, менеджерів магазинів та інших подібних фахівців.
На що звертають увагу під час вибору роботи
Найважливішим критерієм при виборі нового місця роботи залишається заробітна плата – її назвали 90% опитаних.
Також серед головних орієнтирів:
- близькість роботи до дому – 67%;
- гнучкий графік – 61%;
- офіційне працевлаштування – 28%;
- можливість працювати дистанційно – 16%;
- бронювання та репутація роботодавця – по 8%;
- надання житла компанією – 7%.
Найпопулярнішим варіантом працевлаштування залишається офіційна робота – її обрали 57% учасників опитування.
Разом з тим в Україні зростає дефіцит кадрів на ринку праці. Цього року уже 78% компаній заявили про нестачу працівників. Щоб утримати персонал і залучити нових працівників, бізнес готовий підвищувати рівень оплати праці. Про підвищення зарплат повідомили 72% компаній.