Чому бізнесу важко знайти працівників

До дефіциту кадрів на ринку праці призвела низка чинників. Такими є результати спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє 24 Канал.

Найчастіше роботодавці називають такі причини кадрової кризи:

69% – мобілізація та труднощі з працевлаштуванням чоловіків;

61% – міграція населення за кордон (на 33 відсоткові пункти більше, ніж торік);

37% – дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

У дослідженні зазначають, що саме еміграція за останній рік стала одним із найпомітніших чинників поглиблення кадрової кризи.

Як вплинув дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років

Після того як у серпні 2025 року чоловікам віком 18 – 22 років дозволили виїжджати за кордон, частина бізнесу відчула нові труднощі. Про помітний вплив такого рішення заявили 41% роботодавців, ще 16% відзначили частковий вплив. Не помітили змін 29%.

Серед основних наслідків компанії назвали:

68% – збільшення кількості звільнень молодих працівників; 66% – стало складніше знайти кандидатів до 22 років; 64% – поменшало відгуків на вакансії; 30% – погіршилася якість кандидатів на стартові посади та зросли зарплатні очікування молоді.

При цьому у більшості компаній чоловіки віком до 22 років або становлять менше 10% колективу, або взагалі відсутні.

Компанії дедалі частіше підвищують зарплати

Щоб утримати персонал і залучити нових працівників, бізнес активніше переглядає рівень оплати праці.

У 2026 році про підвищення зарплат повідомили 72% компаній, тоді як роком раніше таких було 58%. Найчастіше роботодавці збільшували оклади на 11 – 22%. Водночас кількість компаній, які скорочували зарплати, зменшилася з 15% до 5%.

Цікаво, що думка пошукачів є іншою: за результатами, 51% відзначають, що не отримували підвищення за останній рік. Підвищення на 10% і більше мали 39% опитуваних.

До слова, за останній рік середня зарплата в Україні зросла приблизно на 20% і досягла 30 тисяч гривень на місяць.

Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень.

Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.