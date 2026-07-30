Як зросла кількість охочих змінити роботу

Знайти нове місце цього року збираються 38% українців, як свідчать дані опитування, проведеного платформою OLX Робота.

Водночас 33% респондентів наразі не мають таких намірів, а 29% поки не визначилися зі своїми планами.

Дослідження показує, що готовність українців змінити роботу значно зросла порівняно з 2025 роком.

Торік лише 15% опитаних були готові до такого кроку.

Тоді як 60% не планували розглядати нові вакансії.

Чому хочуть змінити роботу

Головним стимулом змінити роботу для українців залишається заробітна плата. Але якщо у 2025-му 64% відповіли, що прагнуть знайти місце з більш привабливою оплатою праці, то зараз – вже 84%.

Однак, окрім конкурентної зарплати, працівники в Україні також звертають увагу на інші аспекти:

кращі умови праці – 45%;

нові можливості для кар’єрного розвитку – 42%;

віддалена робота або більш гнучкий графік – 42%;

робота у стабільній компанії – 32%;

мотивації у вигляді бонусів та можливостей для навчання – 29%;

цікаві проєкти та завдання на новому місці – 29%;

бронювання працівників – 23%.

До речі, бронювання стало значно вагомішим стимулом. Торік воно було приводом змінити роботу для 16%.

Яку роботу найчастіше шукають українці

За результатами опитування, у 2026 році українці дедалі частіше звертають увагу на вакансії у сферах, де потрібна фізична праця. Понад половина респондентів розглядають роботу касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та представників інших робітничих професій.

Водночас 30% опитаних шукають вакансії офісних адміністраторів, менеджерів магазинів та інших подібних фахівців.

На що звертають увагу під час вибору роботи

Найважливішим критерієм при виборі нового місця роботи залишається заробітна плата – її назвали 90% опитаних.

Також серед головних орієнтирів:

близькість роботи до дому – 67%;

гнучкий графік – 61%;

офіційне працевлаштування – 28%;

можливість працювати дистанційно – 16%;

бронювання та репутація роботодавця – по 8%;

надання житла компанією – 7%.

Найпопулярнішим варіантом працевлаштування залишається офіційна робота – її обрали 57% учасників опитування.

Разом з тим в Україні зростає дефіцит кадрів на ринку праці. Цього року уже 78% компаній заявили про нестачу працівників. Щоб утримати персонал і залучити нових працівників, бізнес готовий підвищувати рівень оплати праці. Про підвищення зарплат повідомили 72% компаній.