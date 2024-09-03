Від 50 тисяч та більше: яка робота з дому в Україні є високооплачувана

За дистанційну роботу в Україні готові платити від 50 тисяч гривень. Водночас для цього потрібно вільно володіти англійською, мати досвід викладання, а також мати навички із маркетингу.

Високооплачувана робота в Україні

Оператор чату від Digital-агентство – необхідне знання англійської мови на рівні не нижче B1 для роботи в нічну зміну.

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Зауважте! Зарплата в діапазоні від 20 до 70 тисяч гривень,а основні обов'язки – "взаємодію з потенційними клієнтами в чаті за скриптами компанії" та створення бази даних потенційних клієнтів.

Викладач в школі англійської мови – зарплата в межах від 25 до 50 тисяч гривень. Потрібно володіти знанням мови на рівні C1+ та досвід викладання.

– зарплата в межах від 25 до 50 тисяч гривень. Потрібно володіти знанням мови на рівні C1+ та досвід викладання. Менеджер з продажу реклами – заробітна плата становить від 20 до 50 тисяч гривень. До основних завдань входять: визначення мотивації та потреб клієнта, згодом – ефективні рекламні рішення для їх задоволення.

– заробітна плата становить від 20 до 50 тисяч гривень. До основних завдань входять: визначення мотивації та потреб клієнта, згодом – ефективні рекламні рішення для їх задоволення. Менеджер з продажу зернових та олійних культур із заробітною платою від 20 до 60 тисяч гривень. У компанії пропонують офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки та лікарняні.

Зверніть увагу! Мінімальна заробітна плата в Україні у 2024 році становить 8 тисяч гривень, а середня, за даними ПФУ, – 18 806 гривень станом на червень цього року.