Українці в Польщі: кількість легально працюючих громадян суттєво зросла

Наприкінці жовтня 2024 року кількість українців у Польщі, які легально працюють та перебувають на страховому обліку, значно зросла. Серед них більше чоловіків, ніж жінок.

Як збільшувалась кількість офіційно працюючих українців

Загальна кількість працевлаштованих українців у Польщі збільшилась до 779 300 осіб, пише 24 канал з посиланням на Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

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Видання Bankier.pl пише, що на початок 2024 року у Польщі легально працювали 755 000 українців. На кінець березня їхня кількість зросла до 762 200 осіб. А на кінець червня складала вже 771 000 людей.

Цікаво! Наразі з усіх громадян України, що працюють у Польщі, 406 500 складають чоловіки, а 372 700 — жінки. Зокрема загальна кількість працевлаштованих людей з українським паспортом у Польщі — це люди у віці 30-44 років.

Як українцям легально перебувати у Польщі

Українці, що прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року (тобто з дня повномасштабного вторгнення) можуть отримати номер PESEL після підтвердження особи. Тоді перебування цих людей в країні вважається легальним.

Але мешканці України можуть втратити право на законне проживання. Це можливо у тому випадку, якщо людина залишить Польщу на термін понад один місяць.

Важливо! Це обмеження не поширюється на осіб, які були відправлені на роботу за кордон організаціями, які діють у Польщі.

Скільки іноземців легально працюють у Польщі

Зараз у Польщі легально працевлаштовані 1,17 мільйона іноземців.

Після українців друга найбільш численна група іноземців, які працюють – це білоруси (135 200 осіб). Громадяни Грузії посіли третє місце – 26 800 осіб.