Кандидати "штурмують" вакансії: які професії в Україні на піку популярності

На ринку праці в Україні спостерігаються різні явища: потреба в одних фахівцях може зростати, а в інших – зменшуватися. Стало відомо, де зараз зосереджений найбільший попит на працівників і в яких галузях зросли зарплати.

Кого роботодавці шукають найчастіше

Зараз на ринок праці впливає сезонність, адже попит на деяких фахівців особливо зріс восени. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

У вересні найбільше вакансій опублікували у сферах виробництва, логістики та роздрібної торгівлі. Водночас у будівництві зафіксували найвищу медіанну зарплату серед п'яти напрямів із найбільшою кількістю оголошень.

До п'ятірки сфер із найбільшим попитом на працівників увійшли:

Виробництво та робітничі спеціальності – 19 118 оголошень, медіанна зарплата – 30 000 гривень. Логістика, склад і доставка – 17 367 оголошень, медіанна зарплата – 35 000 гривень. Роздрібна торгівля, продажі та закупівлі – 16 621 оголошення, медіанна зарплата – 27 500 гривень. Будівництво та облицювальні роботи – 10 146 оголошень, медіанна зарплата – 43 750 гривень. Готельно-ресторанний бізнес і туризм – 7 973 оголошення, медіанна зарплата – 25 000 гривень.

У яких сферах найшвидше зростали зарплати

Найбільший відсотковий приріст кількості вакансій відбувся в освіті, а найбільше зростання медіанної зарплати зафіксували в IT.

Освіта та переклад: кількість оголошень зросла на 30%, але медіанна зарплата знизилася на 14% – до 17 250 гривень.

Медицина та фармацевтика: вакансій побільшало на 28%, а медіанна зарплата зросла на 13% – до 22 500 гривень.

IT та комп'ютери: медіанна зарплата підвищилася на 18% – до 32 500 гривень, хоча кількість оголошень скоротилася на 7%.

На які вакансії найбільше відгукуються кандидати

Найвища конкуренція за оголошеннями у вересні спостерігалася у сфері реклами, дизайну та PR. У середньому на одну вакансію припадало 36 відгуків. П'ять напрямів із найбільшою кількістю відгуків на одне оголошення мали такі показники:

Реклама, дизайн і PR – 36 відгуків, медіанна зарплата – 20 250 гривень. Кол-центри та телекомунікації – 27 відгуків, медіанна зарплата – 30 000 гривень. Початок кар'єри та студенти – 25 відгуків, медіанна зарплата – 27 500 гривень. IT та комп'ютери – 17 відгуків, медіанна зарплата – 32 500 гривень. Адміністративний персонал, HR і секретаріат – 15 відгуків, медіанна зарплата – 23 250 гривень.

Разом із цим за період із червня до вересня кількість відгуків на одне оголошення найбільше зросла в IT. Водночас активність кандидатів підвищилася й у сферах адміністративної роботи та фінансів.

Загалом дані свідчать про те, що як на початку літа, так і на початку осені роботодавці найбільше шукали фахівців робітничих спеціальностей. Дослідження також підтвердило тезу про розбіжності між потребами роботодавців та кандидатів, адже як у червні, так і у вересні найбільше відгуків на 1 оголошення отримали вакансії у сфері реклами, дизайну та PR,

– підсумували у дослідженні.

Це вказує на різницю між тим, кого шукає бізнес, і тим, на які пропозиції найактивніше реагують кандидати.

До слова, ринок праці опинився в суперечливій ситуації: українців очікують масштабні скорочення.

На кадрові рішення впливають фінансові втрати, пошкодження інфраструктури та зупинення виробничих процесів. Серед підприємств, які вже повідомляли про зміни в роботі та чисельності персоналу, – Укрзалізниця, "Епіцентр" і Fozzy.

На цьому тлі роботодавці дедалі уважніше переглядають витрати. Якщо фінансові труднощі триватимуть, кількість скорочень може зрости.



