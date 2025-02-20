У соцмережах повідомили про масштабний збій у роботі "Нової Пошти"
- 20 лютого в Україні стався збій у роботі "Нової Пошти", що завадило користувачам приймати та віддавати посилки.
Вдень 20 лютого в різних областях України стався збій у роботі "Нової Пошти". Люди не можуть ні прийняти, ні видати посилку через те, що система зависла. У деяких кристувачів не відкривається мобільний додаток.
Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення в соціальних мережах.
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Збій в роботі "Нової Пошти"
Система "Нової Пошти" припинила працювати після 16:00, а тому багато клієнтів зараз не можуть зайти в додаток чи на сайт та скористатися послугами.
Про такі проблеми повідомляють користувачі мережі з кількох областей України. Проте є люди, у яких додаток працює.
Поки що не відомо, з яких причин зависла система "Нової Пошти". Також не повідомляється, коли вона відновить роботу. За потреби враховуйте можливі проблеми в роботі компанії.